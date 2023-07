Fair play díjat érdemelt ki a Hód Úszó SE büszkesége, Rauch Róbert

– írta közösségi oldalán a Hód Úszó SE. Arról számoltak be, hogy a Hódok legeredményesebb speciális úszójának szinte csak aranyérme van Magyarországon, mert kategóriájában rendre veretlenül tér haza a hazai speciális megmérettetésekről. A fiatalt 2023-ban a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportolói és ifjúsági munkacsoportjának tagjává választották, Magyarország képviseletében vezető sportolóként mentoraival az Ifjúsági Integritás Nagykövet Program keretén belül szervezett képzéshéten vehetett részt Lisszabonban.

Június 17-e és 25-e között rendezték meg Berlinben a Speciális Olimpiai Játékokat, amelyen 77 magyar sportoló vett részt. Az öt úszóból álló küldöttség 3 aranyat, 3 ezüstöt, valamint 1 ötödik, hatodik és nyolcadik helyet ért el. A hazai válogatási elveknek köszönhetően a vásárhelyi versenyző ezúttal nem fért bele a Berlinbe utazó magyar válogatott keretbe, ugyanis az SO szellemiségének megfelelve másnak is esélyt kellett adni, ezért Rauch Róbert most itthon maradt.

Ennek ellenére Robi fegyelmezettségével, szorgalmával rész vett az olimpiai felkészülésben. Időt, energiát nem sajnálva, saját költségén utazott fel több alkalommal a fővárosba, hogy a budapesti válogatott versenyzők felkészülését edzőpartnerként segítse. Ez nagyon szép, tiszta szívű gesztus volt! Jó példát mutattál önzetlenségből, emberségből

– indokolták, mivel is érdemelte ki Robi a díjat.

Csongrád-Csanád vármegyei sikerek is születtek a Speciális Olimpiai Játékokon. Ahogy megírtuk, Bite Balázs új egyéni csúcsot állított fel. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet versenyzője a 100 méter háton ötödik helyen ért célba a döntőben, 1:22.12-es eredménye pedig egyben új egyéni csúcsot is jelent. 100 méter gyorson a hatodik helyen végzett, míg a váltóban nyolcadik helyen zárt a magyar csapattal.