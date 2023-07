– Elképesztően boldog vagyok, mert sikerült hazahozni azt az aranyérmet, amiért mentünk Podgoricába – kezdte visszaemlékezését szerkesztőségünkben az Eb-re a 14 éves Gedra Botond.

Borzalmasan indult az Európa-bajnokság Magyarország számára, hiszen a csoportmeccseken a házigazda mellet a spanyoloktól és az olaszoktól is vereséget szenvedtek Juhász Zsolt tanítványai.

– Nagyon rosszul éreztük magunkat, miután mindhárom csoportmeccsünket elvesztettük, de akkor húztunk egy vonalat és onnantól mindenkit legyőztünk. Elképesztően megtisztelő, hogy 14-15 évesen Európa-bajnoknak mondhatjuk magunkat – tette hozzá büszkén Botond.

A csoportmérkőzésekről úgy fogalmazott, azok voltak az első hivatalos tétmérkőzéseik a nemzeti csapatban, a fárasztó felkészülés után fejben még nem álltak készen ezekre a találkozókra. A kieséses szakasz előtt viszont húztak egy vonalat.

Senki sem kedvelte őket Az Európa-bajnoki döntőben az a házigazda Montenegró várt rájuk, amelytől a csoportkör nyitányán 11–8-as vereséget szenvedtek. A döntőben viszont megfordult minden, 10–8-ra nyertek Gedra Botondék. – Kiélezett finálét játszottunk, amit azért nyertünk meg, mert jobban akartuk a sikert. Nagyon furcsa volt, hogy a montenegrói közönség hozzánk viszonyult. Kifütyülték a himnuszunkat, a támadásainkat, törekedtek arra, hogy minél jobban megzavarjanak bennünket. Ezt próbáltuk a magunk javára fordítani és plusz erőt adott nekünk, hogy ennyire nem kedveltek bennünket. 14 évesen nagyjából kétezer ember előtt játszani leírhatatlan érzés. A döntőben semmit nem hallottunk Juhász Zsolt utasításaiból, de szerencsére kiválóan tudott segíteni bennünket kézjelekkel.

– Úgy éreztem, hogy a harmadik meccs után jöttünk rá, hogy hoppá, egy Európa-bajnokságon vagyunk és teljesíteni kellene, mert nem egy csapatot, hanem egy egész országot képviselünk. Az is segített, hogy volt egy megbeszélésünk ekkor, amin elmondták, hogy kevesen hisznek bennünk – jegyezte meg Botond, aki kiemelte, eddigi pályafutása során már több mélypontot is megélt, de két szegedi edzőjének rengeteget köszönhet. Lengyel Gábortól sajátította el a sportág alapjait, míg Juhász Zsoltot nemcsak kiváló edzőnek, de nagy motivátornak is tartja.

A saját teljesítményéről úgy vélekedett, a hollandok elleni nyolcaddöntőtől eltekintve minden mérkőzésen szerzett legalább egy gólt. A legjobbnak viszont a horvátok elleni negyeddöntőt ítélte meg, amelyen kétszer talált be, ő szerezte a győztes gólt, valamint rengeteget blokkolt és labdákat szerzett, ráadásul megúszta kiállítás nélkül, pedig sokat bekkelt.

Legközelebb szeptemberben találkoznak a válogatott tagjai. Havonta négy napot készülnek majd együtt, a szűk keretre a nyár elején pedig ismét hét-nyolc hét felkészülés vár a világbajnokság előtt. Erre is célja az utazás és az aranyérem, előtte pedig a szegedi csapatával – amelynek idén 104 góllal házi gólkirálya volt a gyermekbajnokságban – szeretne bejutni a bajnokság legjobb négy csapata közé korosztályában.