Vasárnaptól szombatig a szlovéniai Mariborban rendezik meg a Nyái Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a 14 és 18 év közötti fiatalok nemzetközi multisportversenyén összesen hat sportoló képviseli Csongrád-Csanád vármegyét.

Mariborban egy héten át 48 nemzet több mint 2400 sportolója versenyez 11 sportágban, szakágban, a magyar küldöttség pedig 104 főt számlál – ez egyébként a második legnépesebb az EYOF-ok történetében.

Csongrád-Csanád vármegyéből összesen hat sportoló lesz érintett Mariborban. Közülük már a nyitónapon pályára lép Tóth Ákos János, a Gellért Tenisz Iskola növendéke a fiú egyes első fordulójában kezdi meg szereplését, majd másnap párosban Kovács Marcellel is versenyez.

Hétfőn már a csapatsportágak is bemutatkoznak, női röplabdában a Vidux-Szegedi RSE játékosa, Nagy-Hegyesi Réka tagja a válogatottnak, a lányok 9.30-tól az olaszok ellen kezdik meg a szereplésüket. A fiú kézilabdázóknál három játékos került be az OTP Bank-Pick Szegedből, Kucsera Máté, Német Márk és Gazsó Péter a csapat tagja, amelynek szövetségi edzője a Tisza-parti klub trénere, Szabó Levente. Gazsó Péter volt az egyik zászlóvivő az eskütételen, majd a vasárnapi megnyitón is a szegedi kézilabdázó, valamint Jackl Vivien úszó viszi a magyar zászlót. A fiú kézilabdázók 14.30-től Montenegró ellen kezdik a csoportküzdelmeket.

A legkésőbb Dobó Zsombor versenyez majd a vármegyei indulók közül. Az SZVSE atlétája csütörtökön selejtez majd diszkoszvetésben.