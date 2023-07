Immár 21. alkalommal szervezi meg a Zengő Alföld Szegedi TE és Karsai Ferenc a BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás tekeversenyt, amelynek több mint két évtizedes hagyományai annyiban változtak, hogy 2020 óta a januári időpontról átkerült az augusztusira, sőt ezúttal az esemény csúcspontja nemzeti ünnepre, 20-ára esik. A selejtezők augusztus 10-én kezdődnek, és egészen 19-éig tartanak, majd a legjobbak 20-án lépnek színre az egyenes kieséses szakaszban.

És ami még változott az évtizedek alatt: ötödik esztendeje már nem csak a férfiak küzdenek az újszegedi létesítményben, hanem a nőknek, az utánpótlásnak és a szenioroknak is rendeznek külön kategóriás versenyt.

Az esemény nemzetköziségét már jelzi a többek között cseh, szerb és osztrák versenyzők nevezése, illetve ott van a jelentkezők között a német Zerbst Bajnokok Ligája-győztes csapatának szerb játékosa, a klubjával ebben a szezonban négy címet begyűjtő Igor Kovacsics is, aki volt a Szeged játékosa is. Természetesen a hazai élmezőnyt is képviselik a férfiaknál a Győr, a Répcelak, a Kaposvár, illetve a Zengő Alföld Szegedi TE játékosai, a nőknél a BKV Előre, a Balatoni Vasas tekései.

A nevezésre még van lehetőség, augusztus 7-én 12 óráig lehet jelentkezni a szervezőknél.