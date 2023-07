Az olaszországi Auronzóban megkezdődött ICF ifjúsági és U23-as világbajnokságon eddig két versenynap ment le. Az első napon a krakkói Európa Játékokon a felnőtt mezőnyben bronzérmes szegedi Kiss Ágnes kezdte meg először a szereplését az MVM versenzői közül. Auronzóban háromszor is rajthoz áll, legelőször Molnár Csepkével C2 500 méteren már biztos döntősök, így esélyük nyílik a címvédésre is ebben a számban. Molnárnak ezen kívül is volt még egy jelenése, hiszen C2 500 méteren Szarka Krisztiánnal párban a mix számban futamgyőzelemmel kerültek döntőbe.

A csütörtök délelőtti programban 13 számban álltak rajthoz a magyar ifjúsági és U23-as korosztály legjobbjai, ebből kettőben megint volt MVM Szegedi VE érdekeltség. Az ifiknél Kiss Ágnes C1 500 méteren közel öt másodpercet vert az egész mezőnyre, így ő is azonnal finalista lett.

Még mindig az ifjúságiaknál maradva, a kenu négyes is bemutatkozott az auronzói világbajnokságon, a szegedi Szarka Krisztián, valamint Nagy Zakariás, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász alkotta egység 500 méteren futamában elsőként jutott a fináléba.

A további programban már szerepelnek finálék is: péntek 11.22-kor száll vízre Kiss Ágnes és Molnár Csepke kenu párosa 500 méteren olyan ellenfelekkel szemben, mint a japánok, az ukránok, a spanyolok, a kanadaiak, a németek, a lengyelek, a csehek és az olaszok. A szegediek egy éve a Maty-éren a németeket és a kazahokat előzték meg, előbbieknél egy személy változott, utóbbiak viszont nem is döntősök…

Kiss Ágnes ezt követően kora délután C1 200 méteren előfutamozik még, azaz megint sűrű nap vár rá.

A szegedi különítmény újabb tagja, Molnár Csanád csak szombaton mutatkozik be, amikor az U23-as C4 500 méteres egység tagjaként egyből a döntőben kaphat szerepet.

A világbajnokság vasárnapig tart, és a tavalyi szegedi esemény, illetve az eddigi események után nyugodtan kijelenthetjük, a magyar válogatott megint esélyes arra, hogy megnyerje a nemzetek közötti összesített pontversenyt.