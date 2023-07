Röplabda, SzegedHúsz év után szerepel ismét Magyarország korosztályos női válogatottja U19-es világbajnokságon: az eseménynek Eszék mellett Szeged ad otthont. A lányok igazán mozgalmas időszakot élnek meg, hiszen szombaton ért véget az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál a szlovéniai Mariborban, ahol a csapat a negyedik helyen végzett, miután 3:1-re kikapott a hollandoktól a bronzmérkőzésen.A válogatott keretében ott van a liberó poszton bevethető Nagy-Hegyesi Réka, aki a Vidux-Szegedi RSE játékosa, valamint az a Baksa Panna, aki Szegeden kezdett el röplabdázni, majd a Szent Benedek Akadémiát követően az előző szezonban már az extraligás Újpestben játszott.

– Jártam már a Pick Arénában párszor, de még nem tudtam beleképzelni magam igazán, már nagyon szeretném ott kipróbálni a játékot. Egy világbajnokságon bármi megtörténhet, megvannak az esélyeink, természetesen magamból szeretném kihozni a legtöbbet, és nagyon jó lenne továbbjutni a csoportból – nyilatkozta a torna rajtja előtt Nagy-Hegyesi Réka.

A magyar válogatott mindegyik csoportmérkőzését, va­lamint továbbjutás esetén a nyolcaddöntőjét is Szegeden, a Pick Arénában játssza. A hat­­csapatos csoportból az első négy helyezett jut tovább a legjobb 16 közé. A mérkőzésekre csak online lehet jegyet venni, a napijegy 1990, a kilenc napra szóló bérlet 12 ezer 990 forintba kerül, míg a 14 éven aluliak ingyen tekinthetik meg a meccseket. Szegeden a magyar vá­logatott és az A csoport mérkőzései mellett a C jelű csoport mérkőzéseit rendezik még. A C csoportban Olaszország, Bulgária, Brazília, Kanada, Thaiföld és Peru szerepel, a Pick Arénában így mindennap hat mérkőzést rendeznek: kettőt 15 órától, kettőt 18 órától és kettőt 21 órától.

A magyar csapat program­­ja a csoportkörben, (Szeged, Pick Aréna): augusztus 1., kedd, 18 óra: Magyarország–Chile. Augusztus 2., szerda, 18 óra: Magyarország–Kína. Augusztus 3., csütörtök, 18 óra: Magyarország–Kamerun. Augusztus 5., szombat, 18 óra: Magyarország–Egyiptom. Augusztus 6., vasárnap, 20 óra: Magyarország–Argen­tí­­na.



Az EYOF után holnaptól már a szegedi vb-n játszanak a lányok.

Fotó: hunvolley