Jelentős változásokkal várja az új szezont az SZTE-Szedeák, az egyik ilyen már a csapat nevéből is kiderül, hiszen a jövőben a Naturtex már nem névadó szponzorként, hanem kisebb támogatóként segíti a csapatot.

Hárman távoznak a tavalyi keretből, Kerpel-Fronius Balázs és Kovács Ádám felhagyott az élvonalbeli karrierrel, míg Filipovics Stefan a Budapesti Honvédnál folytatja a karrierjét.

Négy érkezője van a csapatnak: a Zalaegerszegtől Zsíros Péter, az Oroszlánytól Mucza Tamás, míg a Honvédtól Cohill Eric Szegeden folytatja, és visszatér a Szedeákhoz a 17 éves Laluska Bence, aki a Debreceni Akadémiától érkezik.

Vezetőedzőként továbbra is Nikola Lazics irányítja majd a csapatot, a stábhoz másodedzőként Nemes Péter csatlakozott.

- A Naturtex hátralépése ugyan új helyzetet teremtett számunkra, de azon dolgozunk, hogy minél hamarabb új megállapodások szülessenek, melyekkel bebiztosíthatjuk helyünket az első osztályban. A Szegedi Tudományegyetemmel még zajlik a tárgyalás, aláírt szerződésünk egyelőre nincs. Mi most arra készülünk, hogy a következő szezonban az eddigiekhez képest is szerényebb anyagi lehetőségekkel vágunk neki a bajnokságnak, ez viszont egy kiváló lehetőség arra, hogy megfiatalítsuk a keretet és olyan agilis, magyar játékosokat építsünk be a Szedeákba, akikben megvan a kellő potenciál ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a többi csapattal és örömet szerezzünk a szurkolóinknak is. Nyilvánvalóan ez egy építkezési folyamat, amihez időre van szükségünk, emiatt az egyetlen kitűzött célunk, hogy megőrizzük NB I A csoportos tagságunkat, ugyanakkor hiszem, hogy hosszú távon profitálni fogunk ebből – nyilatkozta Kardos Péter, a Szedeák elnöke a klub hivatalos honlapján.