Végre!

Igaz, alig telt még csak másfél hónap, hogy befejeződtek az NB-s labdarúgó-bajnokságok – nem számolva az osztályozókat –, ám már vártuk, hogy ismét pályán legyenek a Csongrád-Csanád vármegyei együttesek. Főleg azért, mert kíváncsiak voltunk, vajon a felkészülési meccseket egymás ellen kezdő Szeged-Csanád GA és a Hódmezővásárhelyi FC alaposan átalakult kerete mit tartogat számunkra.

Az már a meccs bemelegítésénél látszódott, hogy Bagdi Ferenc kapusedző Takács János mellett Rodic Markóval foglalkozik. Ott volt a harmadik kapus, Molnár-Farkas Tamás is meccsen, ám a bal szeme feletti három varrt öltés mutatta, nem úszta meg egyszerűen az egyik edzésen a Prosser Dániellel történt ütközést.

A szegedi klub eddig nyolc játékost igazolt, közülük ketten, Palincsár Martin és Haris Attila a kezdőben kaptak helyet, míg a többiek a szünet után léphettek pályára. A HFC ezzel szemben ilyen sok újdonsággal nem szolgált, két próbajátékos mellett Tóth Dániel volt az, aki újoncnak számított – a félidőben az NB II-t is megjárt támadó góljával vezetett is a vásárhelyi csapat a négy ziccert elhibázó és egy lesgólt elérő Szeged ellen.

A második félidőben még inkább beszorult a HFC, amelynek edzője, Antal Krisztián a labdakihozatalt és a labda megtartását kérte leginkább a tanítványoktól. Ez nem ment túl jól, mert a Szeged sorban dolgozta ki a helyzeteket, és a hajrában előbb Borvető Áron befordulása, majd Radics Márton kapu előtti kavarodás után elért góljával megfordította az eredményt.

A Szeged szombat 11 órától a Körösladányt fogadja, míg a HFC szerdán Martfűn szerepel.

Alekszandar Sztevanovics: – Megpróbáltunk aszerint játszani, amit az edzéseken gyakorlunk. Az volt ma a feladatunk, hogy megpróbáljunk az alapelveinkhez hűen futballozni. A labdával való játékunkra és a reakcióra helyeztük a hangsúlyt, emellett a fizikai aspektus is nagyon fontos volt. Nem vagyok teljesen mértékben elégedett, mert egy taktikus meccset szerettünk volna játszani, és ez csak hellyel-közzel sikerült. Megértem ugyanakkor a játékosokat, ez normális a felkészülés jelenlegi időszakában. Számos helyzetet kialakítottunk, de a hatékonyság érdekében legközelebb meg kell őriznünk a koncentrációnkat az utolsó passzoknál és a befejezéseknél egyaránt. Nem szabad elfelejteni, hogy több játékosunk is most játszott először a csapatban. Időre van szükségük, hogy érezzék egymást a pályán.

Antal Krisztián: – Nehéz edzéseken vagyunk túl, és mindenképp szerettük volna a hetet egy jó eredménnyel lezárni. Feladatként a védekezésünk stabilitásának beállítása volt meghatározva. Ellenfelünk magas szinten játszott, rá is kényszerített bennünket arra, hogy a labda mögött védekezzünk. Mindannyiunk számára sokat adott ez a találkozó, főleg a fiatalabb játékosaink érezhették, hogy miben kell majd javulniuk.

Szeged-Csanád GA–Hódmezővásárhelyi FC 2–1 (0–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Szeged, Szent Gellért Fórum edzőpályája.

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Könczey, Szilágyi, Tóth B., Kővári – Haris, Palincsár – Papp Á., Bíró B., Prosser – Daru. 2. félidő: Rodic – Gera, Acsimovics, Lestyán, Kővári – Nyári, Radics – Gajdos, Magyar Zs., Óvári – Borvető. Vezetőedző: Akszandar Sztevanovics.

HFC: Deczki – Orosz M., Hunya, Szabó P., Körmöczi – Ondrejó – Kónya, Juhász J., Rabecz, Zana – Tóth D. Cserék: Vaits (kapus), Bogdán B., Vastag R., Zámbori, Vladul, Borbás M., Búzás, Ábrahám-Fúrús. Vezetőedző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Borvető (78.), Radics (80.), ill. Tóth D. (44.).