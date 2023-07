Remek teljesítményt nyújtott a belgrádi junior Európa-bajnokságon a magyar úszóválogatott. A csapat tagja volt a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet tehetsége, Pádár Nikolett, aki négy arany-, egy ezüstéremmel, valamint egy ötödik hellyel gazdagította kiváló eredményeit.

A 4x100 méteres gyorsváltóval indította éremzuhanyát Pádár Nikolett, aki Molnár Dórával, Ábrahám Minna Lillával és Gyurinovics Lilivel gyorsváltóban mindössze hetvenkilenc századmásodperccel maradt le az Európa-bajnoki címről másodikként. Ugyanebben a számban a férfiaknál a hódmezővásárhelyi Kis Noel ötödik helyen végzett Magda Boldizsárral, Harsányi Mátyással és Kakukk Koppánnyal.

Harmadik éve nincs ellenfele a 4x200 méteres női gyorsváltónak. Mindhárom Európa-bajnoki címből kivette a részét Pádár Nikolett. 8:00.25-ös idővel nyert ezúttal a Pádár, Gyurinovics, Molnár, Ábrahám összeállítású négyes.

A korosztályos versenyeken ritka az olyan remek sorozat, amelyet Pádár produkál. 2021-ben Rómában, 2022-ben Bukarestben, most pedig Belgrádban nyerte meg a 200 méter gyorsúszást. A szövetség honlapja kiemeli, a fejlődése is látványos az időeredmények alapján, legfrissebb sikere egyéni csúcs. Ezzel azonban nem volt elégedett Pádár, mivel olimpiai A szintet szeretett volna úszni, ettől viszont harminchárom század másodperccel elmaradt. A szám 400 méteres változatában a vasárnap esti zárásként is parádézott és nyert természetesen a szegedi kiválóság, az ezüstérmesre nagyjából másfél másodpercet vert.