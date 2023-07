Péntek este a Mórahalom magabiztos győzelemmel indította a nyarat, miután legyőzte a Deszket. A mórahalmiak kerete alaposan megváltozott, miután öten is távoztak (Baji Renátó az SZVSE-hez, Malatinszki Ádám és Dávid az Ásotthalomhoz, Szalai Ronald abbahagyta, Szűcs Dávid új állomáshelye pedig még nem ismert), miközben heten is érkeztek. Ábrahám Balázs a Szeged-Csanád GA-tól, Suták Gergő és Czékus Zsombor a DAFC Szegedtől, Csehó Martin Algyőről, Földi Róbert a Deszktől, Fenyvesi Bálint Jánoshalmáról, míg Baucic Toni a Tiszaszigettől csatlakozott a Mórahalomhoz. Az SZVSE meccsén is záporoztak a gólok, de végül a szegediek győzelmével ért véget a felkészülési meccs.

Szintén két vármegyei I. osztályú csapat találkozott Makón, ahol viszont az Algyő tudott nyerni. Szintén ligán belüli riválisok játszottak Balástyán, a háromszor harmincperces találkozón a Balástya egy kilencgólos meccsen tudott nyerni. A Csanytelek nemzetközi edzőmeccset nyert, a megerősödő Sándorfalva (a Tiszaszigettől Széll Kristóf, Godó László és Vajna Martin is csatlakozott, valamint az FK Szeged kapusa, Garamvölgyi Gergő, és a Dorozsmától Budai Bálint is a csapatnál folytatja) pedig magabiztosan verte a Röszkét egy négyszer huszonöt perces találkozó keretein belül.

További hír még, hogy megvan a Kiskundorozsma új trénere is: a szezon végével leköszönő Tóth János helyét Paksi Péter vette át a dorozsmai kispadon.

Eredmények: Mórahalom–Deszk 5–1, gólszerzők: Bokányi, Szalma, Rádóczi (2), Trója, ill. Teschner. Makó FC–Algyő 1–3, gsz.: Vas, ill. Selyem, Bozóki, Dudás. Balástya–DB Futball Bordány 6–3 (1-3, 2-3, 6-3), gsz.: Bitó M. (3), Bagi B., Fekete Á., Szűcs T., ill. Baka M. (2), Velez. SZVSE–Soltvadkert 7–4 (6-2), gsz.: Beretka (2), Kelemen V. (2), Albert (2), Ábrahám. Röszke–Sándorfalva 1–5. Csanytelek–FK Dinamo Budusava 6–0, Makó II.–Apátfalva 5–3.