Furcsa érzés lehetett mint játékos végigélni a két edzőmérkőzést, amelyet a vihar befolyásolt, az biztos...

Három találkozó volt betervezve Szlovéniában a szegedieknek, ehhez képest csak egy fejeződött be normális mederben, a másik kettő sajnos nem. A szaúd-arábiai Al-Feyha elleni 0–0 után már el sem kezdődhetett a heves esőzés miatt a szerb másodosztályú FK Macva Sabac elleni második összecsapás, majd a szlovén NK Bistricával szemben legalább egy félidő jutott a feleknek.

A szegediek egyetlen edzőtábori gólszerzője, a szloévn alakulat ellen 11-esből eredményes Prosser Dániel is ezt a körülményt emelte ki legelőször a szegedi klub honlapjának adott nyilatkozatában.

– Az edzőtábor szerintem annak ellenére jól sikerült, hogy az időjárás kétszer is keresztülhúzta a számításainkat. Keményen edzettünk, sok munka van mögöttünk. Az új játékosok nagyon jól beilleszkedtek, ezt a csapat eredményei is jól mutatják. Szeretnénk átültetni ezt az eredményességet a jövő heti bajnoki rajtra is. Összességében elégedettek lehetünk a felkészüléssel, ugyanígy folytatjuk a kemény munkát – mondta a támadó.

Ami viszont mindennél fontosabb, az a vezetőedző, Alekszandar Sztevanovics véleménye, hiszen annak ellenére, hogy a két találkozó sorsa hogyan alakult, az egy hetes szlovéniai edzőtáborban a programban nem csak tesztmeccsek szerepeltek.

– Sajnos másodszor sem volt szerencsénk az időjárással. Nehéz volt a felkészülésünk ebből adódóan, de továbbra is hiszem, hogy jó munkát végeztünk. A játékosok jól dolgoztak, élveztem a velük való közös munkát. Sokat fejlődött a játékunk, sajnálom, hogy a vihar miatt ezt másodszor sem mutathattuk meg. A rossz idő ellenére is tartottunk egy edzést, így a játékosok kiadták magukból az energiát. Miután hazaértünk, pihenünk egy kicsit, és készülünk tovább a bajnoki rajtra – mondta a szerb szakember.

Annyit még tegyünk hozzá, hogy Sztevanovics és Germán Tamás klub- és csapatmenedzser az edzőtábor végén egy ajándékcsomaggal kedveskedett a gondos szlovén házigazdáknak – remek gesztus.

Ezek után a csapat már itthon készül a bajnoki premierre: vasárnap 19 órától Kazincbarcikán indul a szezon egy cseppet sem könnyű találkozóval.