– Hogy alakult ki az Önök barátsága? Ha jól tudom, nem indult annyira egyszerűen ez az ismeretség...

Maronka Zsombor: – Egy iskolába, a Tisza-parti általános iskolába jártunk. Azt tudni kell, hogy mi két kompetitív lélek vagyunk, kiskorúként pedig ezt egy picit nehezebben tudtuk kezelni, vagy feldolgozni, így folyamatosan, igen erősen rivalizáltunk. A koronavírus hozott változást a barátságunkban, ahogy visszajöttem Spanyolországból, akkor valahogy újra felvettük a kapcsolatot, rájöttünk, hogy más is létezik a versenyzésen kívül. Igen, mondhatni nem volt mindig sima az ismeretségünk.

Pápai Bálint: – Igen, bár hetedikben egy kicsit változott a dolog, akkor megértettük, hogy bár mindketten mindig nyerni akarunk, más is létezik az életben ezen kívül. Emlékszem, harmadik vagy negyedik osztályosak lehettünk, a focizások alkalmával természetesen szerettük volna legyőzni a másikat, de ha egy csapatban voltunk, akkor is azon versenyeztünk, ki lő több gólt. Zsombi Spanyolországa utazásával megszűnt ez a dolog, majd a covid beköszöntével, ahogy hazaköltözött, akkor már nagyon egymásra hangolódtunk.

– Most viszont éppen Horvátországból beszélünk, ezek szerint azért bármennyire is sűrű a menetrend, sikerült összehozni egy közös kikapcsolódást.

M.Zs.: – Igen, nekem azért kérdőjeles volt, hogy mikor lesz pontosan vége a szezonnak, Bálintnak pedig a vizsgák is közbeszólhattak. Nagyjából másfél hetet leszünk itt, és egy fél éve tervezzük és szervezzük ezt az utat. Ezt követően hazautazom, és várom a híreket, hogy összejön-e idén is, hogy az edzőtáborokban mutathassam meg magam az Egyesült Államokban.

P.B.: – Nem egyszerű összehozni egy ilyen túrát, rám például hamarosan egyetemi európai bajnokság vár. Az ilyenkor szokásos dolgok szerepelnek a programban, kicsit tovább alszunk persze, de nem feledkezünk meg a mozgásról sem, mert azt hiszem, egyikünk sem bírná, ha ennyi időn keresztül semmit nem mozognánk.

– Kétezer kilométer választja el Önöket a mindennapok során. A mai technológiának köszönhetően gyakorlatilag bármikor beszélhet az ember a másikkal, de azért mégsem olyan, mintha hétvégente össze tudnának futni.

M.Zs.: – Bálint háromszor is meglátogatott a szezon során, és bár persze kevesebbet látjuk egymást, de ettől még tartjuk a kapcsolatot, a meccsek után szinte mindig szoktunk beszélni.

P.B.: – Sokat beszélünk FaceTime-on, nagyon sokat is jelentenek ezek az alkalmak, hiszen egy baráttal való beszélgetés során fejben rendbe tudod tenni a dolgokat.

– Kinek megy jobban a másik sportága, ki a jobb mentor? Vagy ez már nem a versenyzésről szól?

M.Zs.: – Bálint jól dob, tudtam is tanítani neki dolgokat. Nekem viszont a tollasozás nem megy, hiába próbáltam, és egyszerűen nincs érzékem az ütős sportágakhoz.

P.B.: – Ha egy ütős sportágat sokáig játszol, akkor ezáltal a többihez is megvan egy kis alapod. Mondjuk úgy, én street-basketballt, azaz utcai kosárlabdát játszom, de egyébként éppen a múlt héten lett hivatalos, hogy tudok zsákolni! Újra megpróbáltam, Zsombi pedig elismerte: ez már egy hivatalos zsákolás volt.

– Beszéljünk egy picit a mostani szezonról mindenki szemszögéből. Zsombor, kölcsönben szerepelhetett a Betis csapatában, amellyel ugyan a bentmaradást nem sikerült kiharcolni, de hasznos meccseket játszhatott a spanyol első osztályban. Mit hozhat a jövő?

M.Zs.: – A szezon végével egy kicsit átbeszéltük a dolgokat, a klubom, a Badalona general manager-ével volt egy megbeszélésem, hogy hiába vagyok náluk, ha nem játszom. Jól sikerült a kölcsönjáték a Betisnél, érzem, hogy játékosként sikerült fejlődnöm. Ezt a ritmust nem szeretném megszakítani. Hogy hol folytatom, az még a jövő kérdése. Annyi biztos, hogy mindenképpen játszani szeretnék a következő szezonban is, és hogy élő szerződésem vagy a Badalonával, de hogy ott játszom-e, vagy sem, az még kiderül. Annak nem látom értelmét, hogy egy olyan év következzen, ahol ne játsszak. Nagyjából két-három héten belül kapok hírt arról, hogy mehetek-e az Egyesült Államokba a nyári táborba, ami szintén sokat jelentene, és remélem, a klubbal való folytatás is kiderül addigra.

– Bálint, már szóba került az a bizonyos egyetemi Európa-bajnokság, az lesz a nyár legnagyobb eseménye? Milyen volt a szezon a szegedi klubbal, hiszen három csapatbajnoki címet követően idén nem sikerült a címvédés az Extraligában.

P.B.: – Igen, a mi sportágunkban egyébként nyáron nem szoktak nagy versenyeket rendezni. Most az Európa Játékokon ugyan ott volt a tollaslabda a programban, de oda sajnos nem jutottam ki, így ez az egyetemi Európa-bajnokság lesz. Ezt Miskolcon rendezik meg, egész pontosan a Tollaslabda és Vízilabda Európai Egyetemi bajnokságnak ad otthont Miskolc, ahol a vízilabdázók küzdenek még, július tizenkettedike és huszadika között. Csapatban, egyéniben és párosban is lesz verseny, ezekben pedig mind indulok is. Sajnos még nincs sorsolás, így nem ismerem az ellenfeleimet, de a lehető legjobban próbálok felkészülni. Én leszek a magyar delegáció vezetője, szóval egy kicsit több felelősséggel is jár ez számomra. Egyénileg nagyon jó évet zártam, hiszen párosban magyar bajnok lettem, ráadásul a bátyámmal közösen tudtam ezt megtenni. Klubszinten viszont nem volt egyszerű év, hiszen a két főedzőnk távozása nem teremtett könnyű helyzetet, ezt próbáltuk lereagálni, de úgy érzem, nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogy szerettünk volna.