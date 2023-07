– Milyen érzés újra Szegeden lenni?

– Összességében jó újra ott élni, ahol felnőttem. Jártam haza ugyan, de nem mostanában volt, hogy egy huzamban ilyen sok napot Szegeden tölthettem el.

– Jöttek már vissza gyerekkori emlékek a városban sétálva?

– Igen, amikor csak pár napra jöttem haza, akkor is voltak bőven emlékek, most pedig a barátnőmnek mesélek, miközben bemutatom a szülővárosomat is.

– Nehéz volt elhagyni Budapestet? Mégiscsak a felnőtté válás fontos terepe…

– Az elmúlt négy évben ott éltem, előtte egy év kihagyással még két évet, szóval hét esztendő után hagytam el a fővárost. Egy kicsit nyilván fura, egyelőre még a családnál lakom, az albérletbe majd később költözünk el, így az átállás fázisában járunk. Azt gondolom, mindenképpen más lesz Szeged, mint Budapest.

– Könnyen megy a beilleszkedés a csapatba?

– Egyelőre igen. Rengeteg ismerős arc van az öltözőben főleg azért, mert velem egykorúak alkotják a keret nagy részét, akikkel vagy az utánpótlás-válogatottban, vagy a klubcsapatok mérkőzései révén ellenfélként találkoztam. Palincsár Martinnal és Bíró Bencével csapattársak is voltunk az MTK-ban.

– Milyen lesz a Szeged-Csanád GA?

– Egy hete készülök a csapattal, és bizony nagyon kemény munkába csöppentem bele. Nagy potenciált látok a együttesben, és ebbe azt is beleértem, hogy akár a feljutás is összejöhet. Azért jöttem szívesen Szegedre, mert láttam, hogy jó csapat épül, és amellett, hogy hazatértem, fontos volt ez a szempont is.

– Mennyire gondolkodott azon, hogy egy NB II.-es csapatba igazoljon?

– Kihagytam közel fél évet egy sérülés miatt, a térd külső oldalszalagja részlegesen elszakadt, emiatt talán jobb is, hogy így alakult. Nem lesz egyszerű felvenni a ritmust, mert egy ilyen kihagyás után sosem egyszerű a visszatérés, de remélem, az itt eltöltendő idő alatt olyan formába lendülök, mint amikor az MTK-ban az NB I.-ben játszottam, sőt csapatkapitány is lehettem.

– Gondolom, ezek után nagyon várja már a bajnoki rajtot.

– Igen, abszolút. Főleg mert a kihagyás miatt talán még jobban ki vagyok éhezve a játékra, a futballra, a győzelmekre, mint a többiek. Január végén játszottam az utolsó mérkőzésemet, szóval nagyon készülök a kazincbarcikai startra.