NB-s futballisták gyűjtőhelye

Az Amnézia együttesében jelentős nagypályás múlttal rendelkező játékosok találhatók. Az, hogy valaki szerepelt mondjuk az NB I.-ben vagy az NB II.-ben, még nem jelenti, hogy kispályán is ügyes, ám az Amnézia csapata többnyire ilyen labdarúgókból áll.

Ilyen például Koncz Zsolt, aki Kecskeméten meghatározó NB I.-es játékos volt, emellett megjárta a futsalválogatottat is, illetve Kemenes Zoltán is első osztályú labdarúgó volt. Bódi Attila, Magyar György, Kothencz Péter, Krajczár István, Gábor Zoltán, a kapus Halász Krisztián jelentős másod- és harmadosztályú múlttal rendelkezik, de Erhardt Szilárd, Sümeghy Balázs vagy Kiszner Antal is komoly NB-s tapasztalatokat szerzett, Szentágotai Szabolcs pedig a szegedi futsalban kapott rengeteg meghatározó szerepet. Meg kell említeni Szőke Pétert is, aki a Csongrád-Csanád (vár)megyei I. osztályban többb csapatban is gólkirályi címet nyert.