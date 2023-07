Kiváló hangolódásnak ígérkezik az új szezon első labdarúgó-tétmérkőzése Csongrád-Csanád vármegyében: vasárnap 11 órától ugyanis az NB III.-ban újonc Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a Vasas II.-t fogadja a Dél-keleti csoportban. A két klub első számú csapata jövő szombaton 20 órától tévés mérkőzést vív majd Szegeden – holnap azonban a "fakók" csapnak össze.

A csapat keretéhez összesen nyolcan érkeztek: Nagy Zétény Újpestről, Szalontai Bálint Bajáról, Nagy Dániel a Pécsi MFC-től, Halász Martin a Hódmezővásárhelytől, Szabó Dávid Kisvárdáról, Huszka Bendegúz Jánoshalmáról, míg Milencovici Nemanja a klub U19-es csapatától, Jammeh Haruna pedig az NB II.-es kerettől csatlakozott a harmadosztályban újonc gárdához. Ásós Dániel a Kecskeméthez igazolt, Ábrahám Balázs Mórahalmon, Dudás Lázás és Heckó Kirill Algyőn, Busa Bence az NB III.-as Szolnoknál, Dobronoky Viktor pedig Hódmezővásárhelyen folytatja.

– Jól dolgoztak a srácok a felkészülés alatt. Remélem, hogy amit elterveztünk, az tükröződni fog a vasárnapi mérkőzésen. Tiszteljük az ellenfelünket, felkészültünk belőlük, de elsősorban a saját játékunkra fókuszálunk. Nagyon elszántan várják a játékosok a bajnokság kezdetét. Extra motivációt jelent számunkra, hogy a stadionban játszhatjuk a hazai mérkőzéseinket, bízom benne, hogy sok nézőnk lesz a bajnokság folyamán – nyilatkozta a csapat edzője, Andorka Péter.

Az NB III.-as hazai mérkőzéseket a Szent Gellért Fórum centerpályáján rendezi meg a klub, a meccsekre kizárólag a C szektorban tudnak ülőhelyet biztosítani, a belépők egységesen 1000 forintba kerülnek, és online is megválthatók – akik pedig az NB II.-es meccsekre szóló érvényes bérlettel rendelkeznek, ingyen léphetnek be. A 14 év alatti fiatalok nagykorú kísérő jelenlétében, illetve a 65 évnél idősebb szurkolók ingyenesen, regisztrációs jegy váltásával tekinthetik meg a találkozót.

A Dél-keleti csoport másik Csongrád-Csanád vármegyei csapata, a Hódmezővásárhelyi FC vasárnap 17.30-kor a csoport egyik favoritjának tartott Békéscsaba otthonában kezdi meg a szezont.