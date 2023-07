A Vasas II. kezdte veszélyesebben a meccset, amely öt perc után Varga Donát szabadrúgását követően egy kapufáig is eljutott. A napokban igazolt Fábiánkovits révén életjeleket mutatott a Szeged-Csanád GA II. is, sőt, az első félidő utolsó 15 percét uralta is a szegedi csapat. Maronyai az ötös sarkáról nem tudta már eléggé a sarok felé irányítani a labdát, ez volt a szegediek talán legnagyobb lehetősége. Ekkor nem volt benne a meccsben, mégis a Vasas szerzett vezetést, miután egy oldalról elvégzett szabadrúgás után nem tudott felszabadítani a szegedi védelem, a lecsorgó labdát pedig Forgó közelről Rodic mellett is a kapuba kotorta, 0–1.

A fordulást követően is magas ritmus jellemezte a játékot, és a Szeged II. volt veszélyesebb. Csorba nyolc méterről lőhetett egy alapvonalról visszatett labda után, de kísérlete a kapu fölött kötött ki, majd a cseréket követően az angyalföldiek előtt is adódott lehetőség. Molnár Csaba lépett ki ziccerben, de Rodic higgadt maradt, és lábbal védeni tudta a lövést, majd rögtön a következő támadást remekül építette fel a szegedi csapat, Lippai azonban hiába került a földre gyanús körülmények között a tizenhatoson belül, a játékvezető színészkedésért sárgát adott a csereként beállt szegedinek.

Ment előre, küzdött a Szeged-Csanád GA II., de az egyenlítés nem jött össze – egyetlen kihagyás döntött, a Vasas II. így elvitte a három pontot a Szent Gellért Fórumból.

Andorka Péter: – A srácok miatt vagyok csalódott, mert sok munkát beleraktak a felkészülés során, és ezen a meccsen is. Az első félidőben sok minden megvalósult abból, amit elterveztünk. A helyett, hogy gólokkal vezettünk volna, a szünet előtt egy burleszk-filmbe illő gólt kaptunk. A szünet után az is benne volt, hogy kiegyenlítünk, vagy hogy a Vasas lezárja a meccset.