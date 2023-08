A férfi kézilabdaéletet legjobban mozgató téma ezen a nyáron, hogy mi lesz a sorsa a Barcelona horvát válogatott irányítójának, Luka Cindricnek. A spanyol sztárcsapatnál csökkentik a költségvetést nagyjából tíz százalékkal, ami miatt néhány sztárjától is meg kell válnia a klubnak. A francia olimpiai bajnok Ludovic Fabregas már korábban a Telekom Veszprémhez írt alá, míg Gonzalo Pérez de Vargast a német THW Kiellel hozták hírbe a nyár elején. Erre az átigazolásra viszont a legnagyobb esély csak jövő nyáron mutatkozhat. Fabregas pótlását a 21 éves Gallegóval és a 20 éves Javi Rodríguezzel igyekeznek megoldani a barcelonaiak, a korábban felmerült sztárigazolás elmaradt, Karaljok továbbra is a Kielcét erősíti.

A Handball Planet információi szerint Luka Cindric és a Barcelona közötti tárgyalások jól haladnak abba az irányba, hogy a kézilabdázó két évvel a szerződése lejárta előtt, már ezen a nyáron klubot váltson. A világ egyik legjobb irányítójának számító Cindric leigazolására a legnagyobb esélye a portál szerint a román Dinamo Bucurestinek, a francia Paris Saint-Germainnek és a német Melsungennek van. Ezen a három együttesen kívül a 2023–2024-es idény elején az OTP Bank-Pick Szeged és a német Füchse Berlin is érdeklődést mutatott a játékos iránt.

A 30 éves Cindric háromszor nyerte meg eddig a Bajnokok Ligáját. 2017-ben a Vardarral, 2021-ben és 2022-ben pedig a Barcelonával. Jelenlegi kérői jól ismerik, hiszen Raúl Gonzálezzel (a PSG edzője napjainkban) és Xavi Pascuallal (Dinamo) is dolgozott együtt, ahogyan Roberto García Parrondo (Melsungen) is jól ismeri a játékost szkopjei időszakából. A spanyol edzők keze alatt kiemelkedően játszott Cindric, 2017-ben és 2021-ben is kulcsszerepet vállalt abból, hogy aktuális csapata megnyerje a Bajnokok Ligáját.

Ami pedig a szegedi irányítókat illeti, Dean Bombac és Miguel Martins szerződése is 2024 nyarán jár le a Tisza-parti együttessel.