Nyolcadik alkalommal rendezik meg a gyermekotthonok világbajnokságát, amelyen először képviselheti majd Magyarországot az ÁGOTA Közösség csapata. Mint azt lapunknak Váradi Márk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató sportéletrendért felelős divízió­vezetője elmondta, a tízfős utazó keretet május közepén kezdték el összeállítani, végül az ország több vármegyéjéből kerültek be a csapatba.

A szegedi Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató csapata mellett 24 együttes vesz részt a lengyelországi viadalon, a játékosok 17 éven aluli lányok és fiúk. A mérkőzéseket a Legia Warszawa stadionjában bonyolítják le.

Mostanra az is kiderült, hogy az augusztus 12–13-án esedékes tornán Belgium, Macedónia, Montenegró, Thaiföld és Szlovákia csapata lesz az ellenfél a csoportkörben.

Az ÁGOTA Közösség csapatában van NB I.-es játékos is Jakab Dzsennifer személyében, a szakmai felkészítésért pedig Magyar Jenő, Radics Kevin és Váradi Márk felelt. A mentális felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetnek, így a foglalkozások előtt Dlubala Róbert, a pasztorációs csoport munkatársa foglalkozik a gyerekekkel az Ágota Falván található Szent Jobb Lator templomban – itt egyébként szombaton megtörtént a csapat hivatalos mezeinek átadása is.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mi képviselhetjük Magyarországot. Három felkészülési mérkőzést játszottunk három térségbeli csapattal, ezeket megnyertük. Szeretnénk, ha a gyerekek élveznék azt, hogy egy világbajnokságon játszhatnak. Fantasztikus dolog, hogy megismerkedhetnek más nemzetbeli sorstársaikkal, ezáltal láthatják, hogy nincsenek egyedül a világban – mondta Váradi Márk.