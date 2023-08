Volt már itt sok minden, ami szemnek, szájnak ingere. Például egy nagyszerű visszatérés: a Szegedi TE visszavonult játékosa, Szél Tibor is elindult a viadalon, amelyen 645 fát elérve önmagát is meglepte, miközben mellette a fia, Szabolcs is játékra jelentkezett, és az apával versenyzett.

Aztán Kiss Norbert alaposan belekezdett, és kijelölte az utat a selejtező megnyerése felé: 662 fája egyelőre magasan a torna legjobb eredménye.

Illetve ezen rövid idő alatt – az egész esemény tizenegy napos – már 102 versenyző (férfi és női együtt) letudta a versenyt, igaz, lesznek majd bőven olyanok, akik többször is nekifeszülnek, és megpróbálnak még jobb és jobb eredményeket elérni.

A magyar indulók mellett ezúttal is érkeznek külföldről sportolók, például Csehországból, Szerbiából és Ausztria klubjaiból.

A viadalon hagyomány, hogy három csapat megemlékezik az egykori remek játékosáról. Az ötödik alkalommal kiírt Rákos József emlékverseny az esélyeket igazolta, hiszen a házigazda Szegedi TE nyert (összeredménye: 3624 fa) a Ferencváros (3276) és a BKV Előre (4 játékossal érkeztek: 2151) előtt, míg egyéniben Kiss Norbert nyert Karsai László és Zapletán Zsombor előtt.

Az események pörögnek tovább, mindennap lesz „mozgás” az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, majd pénteken és szombaton a selejtező hajrája következik, vasárnap pedig már a döntők jönnek.