Fordulatokban gazdag mérkőzésen, 4–3-ra nyert a Vasas ellen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia: a Tisza-partiak a 94. percben szerezték a győztes gólt, amelyet a Kazincbarcika elleni győzelem után ismét Borvető Áron jegyzett.

– Lélektanilag is nagyon nehéz meccs volt. Kettő-nullnál a kezünkben éreztük a sikert, majd kicsúszott onnan. A hosszabbításban kapott harmadik gólnál mindenki azt hitte, döntetlen lesz a vége, de a lelki erőnket mutatja, hogy erre is sikerült válaszolnunk. Egy igazi érzelmi hullámvasúton vagyunk túl, nagy dolog, hogy le tudtuk győzni a Vasast. Extázis élmény egy ilyen győzelem, az ilyen pillanatokért érdemes csinálni ezt a sportot. Rengeteget dolgoztunk a felkészülés alatt, ilyenkor pedig le lehet aratni a babérokat, óriási feszültség szabadult fel bennünk – mondta lapunknak a 25 éves támadó.

Borvető ezúttal csereként érkezett a csapatba.

– Persze, szerettem volna kezdő lenni, de nem tizenegy főből áll a keret. Minden posztra nagy a verseny, a kezdőt az ellenfél taktikája is alakítja, ez pedig a mester döntése. Nekünk az a dolgunk, hogy bármennyi percet is kapjunk, azon bizonyítsunk: én azért jöttem be a meccs végén, hogy alakítsak valamit, ez egészen jól sikerült – tette hozzá a csatár, aki ezzel a teljesítménnyel már megduplázta tavaly szerzett góljai számát, hiszen a 2022–23-as szezonban egy gólig jutott a Haladás színeiben az NB II.-ben.

– A tavalyi évem nagyon szenvedős volt, de hálás vagyok ezért is, mert rengeteget tanultam magamról. Ez is kellett, hogy abban a lelkiállapotban legyek, amilyenben most vagyok. Két győztes góllal indítottam az évet, semmi rosszat nem tudok mondani. Szeretem, ha sűrű a program, de először az Ajka elleni meccsre fókuszálunk. Az NB II. egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság, résen kell lennünk a folytatásban is – zárta Borvető Áron.