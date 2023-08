Történelmi versenyen vehetett részt Ugrai Panna: a Hód Úszó SE sportolója ugyanis ott volt az első alkalommal megrendezett U23-as Európa-bajnokságon, ahol 100 méter gyorson egy ezüstérmet is szerzett. Dublinban nemcsak európai, hanem amerikai és dél-afrikai úszók is rajthoz állhattak: a 100 méter gyorson éppen egy amerikai lány végzett Panna előtt, ám a szabályok értelmében az ő eredményeik nem számítottak bele a végső összevetésbe. Az U23-as Eb különlegessége ezen túl még az volt, hogy mindössze három nap alatt bonyolították le.

– Három egyéni és két váltószámot úsztam, a három nap során tíz úszásom volt összesen. Mivel igen neves mezőny állt össze, szinte mindent maximumon kellett úszni, hiszen mindenki a döntőbe szeretett volna kerülni. Nem vagyok teljesen elégedett a teljesítményemmel, talán a száz méter gyors alakult úgy, ahogy szerettem volna. Nem olyan időket sikerült úsznom, mint amit elterveztem, ehhez bizonyára hozzájárult az is, hogy nem volt velem Írországban az edzőm, Máté Hunor – mondta a Délmagyarországnak Ugrai Panna.

A korosztályos Európa-bajnokságot azért hívták életre, hogy a felnőtt mezőnyben fiatalnak számító úszók számára versenylehetőséget biztosítsanak.

– Az én helyzetemben tökéletes volt ez a verseny. Tizenhat évesen volt az utolsó korosztályos megmérettetésem, az ifi Európa-bajnokság, onnantól pedig a felnőttmezőnyben kellett versenyeznem, ez pedig egy igen nagy ugrásnak számít. Egy U23-as Eb kiváló alkalom arra, hogy nemzetközi szinten is tapasztalatot lehessen szerezni – tette hozzá Ugrai Panna.

Ezzel a szezon véget ért, ám a munka nem áll meg a vásárhelyi úszó számára, az idei év is még több kihívást tartogat számára.

– Az eredmények tekintetében elégedett vagyok a szezonnal, hiszen egy világversenyen érmet szereztem. Az időkön ugyanakkor szeretnék javítani, az edzések alapján pedig úgy érzem, benne is van. Két világkupa még vár rám, és valószínűleg egy meghívásos versenyen is részt veszek, valamint ott az általam imádott rövidpályás szezon is, így van még lehetőségem javítani – zárta Ugrai Panna.