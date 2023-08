A kínai Universiadéról ezüstéremmel hazatért Danka Benedekkel és Bóbis Botonddal vált teljessé a Zue.hu Szegedi VE OB I.-es férfi vízilabdacsapatának a kerete, amely így nagyjából másfél hetet készülhetett teljes összeállításban a pénteki és szombati BENU Magyar Kupa kvalifikációjára.

– Örültem volna, ha több időnk akad teljes kerettel dolgozni, mert a későn csatlakozók között volt új játékos, ráadásul kapus a Danka Benedek személyében. A többiek is nehezen alkalmazkodtak az új játékrendszerhez, hiszen négy új pólósunk van, illetve ismét hozzányúltam az ifjúságiakhoz is, így újra nagyon fiatal csapatom lesz – jegyezte meg a Délmagyarországnak Kiss Csaba, a szegediek vezetőedzője.

A szűk felkészülési időszakban egymás közti kétkapuzásban nem volt hiány, de az ifjúsági együttes is játszottak Kiss Csaba tanítványai. A főpróbát a szintén Magyar Kupa-küzdelmekre készülő Metalcom Szentes otthonában tartották szerdán délelőtt.

– Az első negyedtől eltekintve elégedett voltam a mutatott játékkal, egészen pofásan vízilabdáztunk ahhoz képest, hogy többen először játszottak meccset szegedi sapkában. Természetesen sok javítani való hibánk van még, amiket nem biztos, hogy helyre tudunk hozni már az egri hétvégénkre. Az igazi erőfelmérő az, amikor idegen csapat ellen játszunk, érződik a fiúkon, hogy erre nagy szükségük van még – folytatta az egykori kiváló vízilabdázóból lett tréner.

Pénteken 12.30-tól a BVSC-vel, 18 órától a házigazda Egerrel, szombaton 11 órától pedig a KSI-vel játszik a Szeged a kvalifikációban, ahonnan minden csoport első két helyezettje jut tovább a legjobb nyolc közé.

– Nehéz dolgunk lesz, hiszen a BVSC az előző idényben is jó csapat volt, most pedig továbberősödik az OSC-ből Bundschuh Erikkel és Csacsovszky Erikkel. Az Eger is megtartotta a kiváló légiósait, veszélyesek, otthon pláne. A KSI fiatalodott, hiszen tőlük a legnagyobb tehetségeket mindig elviszik. Egyelőre számomra sem kristálytiszta, hogy hol végezhetünk, de a továbbjutásért utazunk – beszélt az erőviszonyokról.

A Metalcom Szentes házigazdája lesz kupacsoportjának, játékoskeretének összetételére csütörtökön délután derül fény.