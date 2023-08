Már megint ugyanaz – kis túlzással így lehet összefoglalni a Szeged-Csanád GA II.–Cegléd mérkőzést a szegediek részéről. Akárcsak az előző két bajnokit, ezt is 1–0-ra veszítette el Andorka Péter csapata, igaz, most nem az első félidő végén került hátrányba.

Közel egy órán át kiegyenlített játék zajlott a pályán, kisebb lehetőségekkel, majd jött Szabad, aki egy percen belül kétszer is betalálhatott volna, de fejesénél, majd lövésénél is védett Zima. A Ceglédnek is akadt egy komolyabb helyzete, de a 77. perc tájékán nem igazán volt benne a játékban, hogy megszerzik a vezetést – mégis így lett. Egy bal oldali lapos beadást Annus pörgetett a bal sarokba.

Az utolsó pár percre emberelőnybe került a Szeged II., miután Kuchta rántotta le Huszkát egy szöglet után a tizenhatoson belül, így megkapta második sárgáját. A megítélt büntetőhöz Kovács Gergő állt oda, ám a jobb alsóba szánt lövésénél megérezte az irányt Zima, nem lett meg az első szegedi gól a bajnokságban. A hátralévő pár percben teljesen beszorította ellenfelét a fiatal szegedi csapat, Kovácsnak akadt még egy fejese is, ami nem sokkal ment el a keresztléc fölött, de nem sikerült az egyenlítés.

Három meccs után így rúgott gól és szerzett pont nélkül áll az NB III. Dél-keleti csoportjában a Szeged-Csanád GA II.