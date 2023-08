Hétvégén már bajnoki pontokért lépnek pályára a vármegyei I. osztály résztvevői, így az utolsó nyári tesztmeccseket játszották a liga résztvevői. Az SZVSE Kiskundorozsmán nyert, a két csapat a Vasutasok pályaválasztásával a nyitófordulóban is találkozik egymással – ugyanígy vendégsikert hozott a Balástya–HFC II. meccs is, a két csapat pedig szombaton már bajnokit játszik egymással. A Mórahalom öt különböző gólszerzővel győzte le a Sándorfalvát, a Szentesi Kinizsi viszont nagy zakóba szaladt bele Tiszaföldváron. Néhány napon belül két meccset is játszott az újjáalakult Kistelek.

Eredmények: Hódmezővásárhelyi FC II.–Kecskemét U19 4–1 (2-1), gsz.: Pető, Borbás, Kónya (2). Újszentiván–Balástya 2–4, gsz.: Tranger, Táncos, ill. Fekete (2), Tóth, Horváth. Kistelek–Üllés 4–3 (2-2). Kiskunfélegyháza–Algyő 2–1, algyői gól: Selyem. Tiszaföldvár–Szentesi Kinizsi 11–1. Balástya–Hódmezővásárhelyi FC II. 1–3 (0-2), gsz.: Tóth G., ill. Barna Á., Kónya Á., Karácsonyi M. Kistelek–St. Mihály 1–5. Mórahalom–Sándorfalva 5–1, gsz.: Holcsik, Tóth M., Rádóczi D., Czékus, Baucic, ill. Varga R.. Kiskundorozsma–SZVSE 0–3, gsz.: Albert, Beretka, Kelemen V.