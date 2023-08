Nem sikerült a Pest vármegyei I. osztályú Pilist idegenben legyőzni az NB III.-as HFC-nek. Felforgatott tizeneggyel kezdett a Vásárhely, többnyire azok kaptak lehetőséget, akik az NB III.-as fordulókban eddig kisebb szerepet töltöttek be. Kétszer is egy kavarodás után kapott gólt a HFC, a 9. és a 45+2. percben is, miközben Bónus révén a 38.-ban csak egyszer sikerült betalálni.

Hiába dolgozott ki rengeteg gólhelyzetet a vásárhelyi csapat és dominálta a játékot a szünet után, gólt nem sikerült a második félidőben már újabbat szerezni. Többször a kapufán csattant a labda, a hazai kapus is védett próbálkozást, összességében pedig a lelkesen küzdő pilisiek a maguk javára fordították a továbbjutás sorsát.

A vásárhelyiek jövő vasárnap már ismét bajnokin lépnek pályára, a szombaton a Tiszasziget a kupából idegenben kiejtő Körösladány vendégei lesznek 17.30-tól.

Antal Krisztián: – Annak ellenére sem teljesítettünk jól a pilisi mérkőzésen, hogy változtattunk a csapatunk összeállításán és több pihent futballista lehetőséget kapott. Ezt a találkozót gólokkal kellett volna megnyernünk, de többen nem tudták bizonyítani, hogy helyük van a játékoskeretben.

Pilisi LK–Hódmezővásárhelyi FC 2–1 (2–1)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Pilis. Vezette: Drabon Barnabás (Frank, Révész).

Pilis: Isztolyka – Kiss B., Nemes, Krizsán M. (Sipos I., 9.), Csikós (Krizsán B., 71.), Sárán, Kucsván (Miklósvári, 88.), Bán (Félix, 71.), Auer (Genczler, a szünetben), Tóth Á., Csepregi. Edző: Fábián Béla.

HFC: Vaits – Vastag R., Bogdán B. (Arany, a szünetben), Borbás M. (Gréczi, a szünetben), Vladul (Juhász J., 83.), Guth, Zana, Rabecz (Tóth D., 61.), Dobronoky, Bónus, Sipos G. (Hegedűs, 61.). Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Csepregi (9.), Tóth Á. (45+2), ill. Bónus (38.).