Hamar eldőlt, hogy nem lehet komoly keresnivalója a Dunaharaszti ellenében a Makó FC-nek a Mol magyar kupa második fordulójában. Bár azonos osztálybeli ellenfelet kapott a sorsoláson a vármegyei I. osztályban szereplő Maros-parti gárda, a Pest vármegyei együttes az első perctől kezdve gyorsabban futballozott – a tempóelőnyt pedig húsz perc alatt háromgólos előnyre váltották.

Mesterhármasig jutott a futballt a Tisza Volánban kezdő Bata Csongor is, a vendégek pedig magabiztos előnyük tudatában sem vettek vissza: az utolsót tíz percben is még háromszor találtak be, így végül kiütéses, 12–0-ás vereséget szenvedett a Makó, és búcsúzott a kupától.

Botlik Róbert: – Gratulálok a szimpatikus Dunaharasztinak, sok sikert nekik a továbbiakban! Elnézést kérünk a makói szurkolóktól! A többéves edzéshiányt próbáljuk pótolni.

Makó FC–Dunaharaszti MTK 0–12 (0-6)

Labdarúgó Mol magyar kupa, 2. forduló. Makó, 300 néző. Vezette: Szántó Simon Péter (Zahorecz, Ancsin).

Makó: Bohák N. – Molnár D. (Borbély, a szünetben), Vas, Bohák D. (Pepó, a szünetben), Frank (Tamás, 67.), Dongó, Rakity, Czebe, Petrovics, Kardos (Olasz, 67.), Dancsó (László, a szünetben). Edző: Botlik Róbert.

Dunaharaszti: Gatyel – Kovács-Galavics, Balogh D. (Pataki, 57.), Vitányi, Bata (Quanaj, 61.), Oláh D. (Szőke, 57.), Pesti, Csizmadia, Rétsági, Szalai (Tóth F., a szünetben), Fellegi (Hári, 61.). Edző: Ughy Márk.

Gólszerzők: Rétsági (13., 43.), Balogh D. (14., 47.), Bata (20., 34., 59.), Fellegi (36., 48.), Qunaj (80., 88.), Vitányi (86.).