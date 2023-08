Véget ért a felkészülés, szombaton már bajnoki pontokért játszik a KÉSZ-St. Mihály Szeged. A tavalyi szezonban nyolcadik helyen végzett gárda az első fordulóban, szombaton 17 órától az Astrát fogadja. Négyen érkeztek a csapathoz a nyáron, a 22 éves belső védő, Ónodi Vanessza és a 19 éves kapus, Bokros Veronika a Kelentől, a 17 éves támadó, Ezer Anna a Szekszárdtól, míg a 21 éves csatár, Jovanovics Adrijana a Topolyától érkezett a szegediekhez.

– Olyan játékosokat szerettünk szerződtetni, akik emberileg is beilleszkednek a csapatba, fiatal, ambícióval teli játékosokat kerestünk. Sokkal egységesebbé vált a jelenlegi keretünk, de hozzáteszem, tavaly sem volt senkivel probléma. Magasabb célokért szerettünk volna küzdeni, így a harmadiktól a hatodik hely valamelyikét szeretnénk elérni. Ehhez nagyon sok dolognak kell klappolni, de bízom benne, hogy a kialakult keret, és a klub által biztosított feltételek ezt lehetővé teszik majd – nyilatkozta Koncz Zsolt, a csapat vezetőedzője. A tréner kitért rá, bár van négy, kiemelkedő csapat a bajnokságban, az aranyéremre nagy esélyes FTC, az MTK, a Győr és a Puskás Akadémia, de utóbbival szemben tavaly is bizonyították, hogy képesek felvenni a versenyt. Kiemelte, elkerültek a sérülések a csapatot a nyár folyamán, így mindenki el tudta végezni a felkészülési munkát.

A bajnokság idén is 12 csapattal zajlik, a kieső Kelen és Újpest helyét a Soroksár és a Budaörs vette át újoncként. A 22 fordulót követően az első és a második, valamint a harmadik és a negyedik helyen végzett csapatok két nyert meccsig tartó párharcot játszanak a bajnoki címért, illetve a bronzéremért, míg a többiek helyezése megegyezik az alapszakasz végén elért helyezésükkel.

Ahogyan tavaly is, úgy idén is a szurkolók ingyen tekinthetik meg a mérkőzéseket a Szent Gellért Fórum C lelátóján.