Felnőttszinten nem megszokott programja akadt szombaton a Szentesnek. Négy órán belül két mérkőzést is játszottak Komlósi Péter tanítványai a hazai nyitott medencében. Először a három szerb olimpiai bajnokkal felálló Vasast nem sikerült megszorongatni, de a világklasszisok ellen a hatgólos, 12–6-os vereség is pozitív megoldásokkal járt, amikből tanulhatnak a bajnoki rajtra.

– Az ilyen mérkőzésekből rengeteget tanulhatunk, jó egy ilyen ellenféllel játszani. Végig magabiztosan vezettek, nem volt kérdés, ki lesz a győztes. Sok hibával vízilabdáztunk, de sok olyan dolgot láttam a vízben, aminek örülök és a jövőre nézve bizakodásra ad okot. Bőven van min javítanunk, de elégedett voltam a hozzáállással, sok gyakorolt dolgot már láttam a játékunkban. Nyolc új játékosunk van, még formálódunk, de nagyon hasznos találkozót játszottunk az angyalföldiekkel a gólkülönbség ellenére is – értékelte a Vasas elleni találkozót Komlósi Péter, a szentesiek vezetőedzője.

A Vasas-meccs lefújását követően négy órával már ismét vízben voltak a szentesiek, a Szolnok volt az ellenfél, amelynek még kevesebb pihenőideje akadt, mivel a Szentes két meccse között ők még a Péccsel is megmérkőztek.

A Szolnok 2–2 után a második negyed derekán 6–2-re lépett el. Ez volt a legnagyobb különbség a mérkőzésen, A Kurca-parti felzárkózásnak Kovács Barnabás védései és Biros Barnabás sikeres ötméteresei ágyaztak meg. A harmadik negyed végén 8–8-nál egyenlített a Szentes, de a Szolnoknak még pont maradt ideje egy emberelőny sikeres megjátszására, 8–9. Az utolsó negyed fele gól nélkül telt, a csendet a vendégek törték meg, bebiztosítva ezzel győzelmüket és továbbjutásukat.

A vége 11–9 a Szolnoknak, a Szentes a Szegedhez hasonlóan három ponttal a harmadik helyen zárta csoportját a Magyar Kupában.

– Gratulálok a Szolnoknak, kemény, de sportszerű mérkőzést játszottunk velük. A pihenőidő tényleg kevés volt, pláne nekik, ezért is tudtunk szoros találkozót játszani. Összességében elégedett vagyok a csapatom kupateljesítményével, végigbírtuk a három mérkőzést erővel. Láttam lelkesedést és akaratot, voltak kiemelkedő teljesítmények is. Látszik, hogy milyen hibákat kell csapatszinten korrigálnunk, amire bőven lesz idő és a csapat is partner ebben a munkában. Az ilyen meccsekkel tudunk lelkesedést szerezni a folytatáshoz – értékelte a huszonnégy órán belül három lejátszott találkozót Komlósi.