Másfél hónapja vált szabadon igazolhatóvá Zsótér Donát: a kisteleki játékossal ugyanis nem hosszabbított szerződést a Budapest Honvéd, így a 27 éves játékos klub nélkül volt a nyár eddigi időszakában.

Kedden azonban bejelentette új klubja: Zsótér Donátnak kecskeméti színekben lehet meg a 230. NB I.-es mérkőzése, miután a KTE hivatalos honlapján adta hírül, szerződtette a középpályást.

– Egy szép emlékű hely számomra a Széktói Stadion, ugyanis kisteleki srác vagyok, s mivel nem volt messze tőlünk sose Kecskemét, gyerekkoromban rengeteg meccsre jártunk át édesapámékkal a Szivics-érában szurkolni. Sok, számomra ismerős arc is szerepelt az akkori csapatban, például Lencse Laci, Gyurcsó Ádi, Forró Gyuszi és Tököli Attila. Szerintem még fotóm is van arról, hogy itt vagyok a lelátón. Mindig jól éreztem magam, kitűnő volt a hangulat, nagyon befogadó és családias légkörrel. Manapság is látszik, hogy mennyire szeretik a csapatot Kecskeméten, hiszen futball-láz van a városban. Jó látni ezt, hiszen van a klubnak egy szép múltja, amihez a srácok most hozzátettek egy nagyon nagy részt a második hellyel és a nemzetközi szerepléssel. Bízom benne, hogy továbbra is ilyen sikeresek tudunk majd lenni – nyilatkozta Zsótér Donát.

Az NB I.-es bajnok és kupagyőztes játékos kitért rá, nem ismeretlen közegbe érkezik, hiszen többek között a gárda szegedi játékosát, Vágó Leventét gyerekkora óta ismeri. Zsótér Donát a szombaton, 17.45-kor kezdődő, MTK Budapest elleni idegenbeli meccsen mutatkozhat be új csapatában.