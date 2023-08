70 centivel kellett volna meghaladnia idei legjobbját Márton Anitának, hogy biztosan bejusson a súlylökés esti döntőjébe. A szegedi olimpiai bronzérmes, fedettpályás világbajnok atléta egy 16.69 méteres eredménnyel kezdett karrierje hetedik világbajnokságán, így távol volt a biztos döntős szereplésétől – korábban lapunknak azt nyilatkozta, agyban is át kell állnia, hiszen a selejtezőben csak három kísérlete lesz arra, hogy bejusson a fináléba.

A Nemzeti Atlétikai Központ közönsége kmoly biztatást nyújtott Anita számára, másodjára majdnem egy métert javított, de a 17.67 méter is messze volt még a legjobb tizenkettőtől. Harmadjára is sikerült a javítás, bár nem ekkora mértékben: 17.85-ig repítette a szert, amivel eldőlt, nem jut be a szám esti döntőjébe, összesítésben pedig 20. helyen zárt a selejtezőkben.

A selejtezőszint 19,10 méter volt, amelyet nyolcan teljesítettek, az utolsó, 12. helyen az ausztrál Maddison-Lee Wesche jutott döntőbe 18,59 méterrel.

– Sajnálom, hogy nem volt még három lökés, az edzéseken löktem 18 méter fölött, ez ma sajnos nem jött ki. Nagyszerű volt ilyen közönség előtt versenyezni. Az elmúlt napokban is rengeteg üzenetet kaptam, hogy csak miattam jönnek ki a stadionba ma. Ebben a szezonban van még két versenyem, utána lesz egy kis pihenőm, majd tiszta fejjel hozom meg a döntést. Egy ideje fontolgatom a döntést, hiszen 23 éves pályafutás van mögöttem. A riói dobogós versenytársaim már évek óta nincsenek a mezőnyben, számomra is eljött az idő, hogy picit másfele tekintsek. A kislányom megszületése után úgy gondoltam, nekem minden nap ajándék, amit az atlétikában tölthettem. Annak is örülök, hogy sérülésmentes karriert tudhatok magam mögött. Az atlétika az életem része, nem szeretnék tőle elszakadni, lehet egy pici időre eltűnök, hiszen tervezzük a családbővítést és szeretnék kikapcsolódni, de itt leszek a jövőben is, szeretnék az atlétika része lenni a jövőben is – nyilatkozta az M4 Sportnak a selejtezőt követően Márton Anita.