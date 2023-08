– Olyan gyorsan mozog a szárazföldön is, mint a vízen: egyszer Duisburg, aztán Párizs. Nincs megállás?

– Szerdán kezdődik és három napon át tart a jövő évi ötkarikás játékok helyszínén az előolimpia, oda buszoztunk át, majd onnan pénteken már jövünk is haza tudtommal mi már repülővel.

– Két olimpiai szám, két ezüstérem a világbajnokságon. Ön is sikeresnek értékelte a szereplést?

– Pályafutásom legjobb vb-je volt, és örülök, hogy mindezt a csapattársaimmal és az edzőmmel a közös munka révén meg tudtuk csinálni. Nagyon boldog vagyok, hiszen kvótaszerző évben rettentően nehéz olimpiai számban akár csak a középfutamokat végignézve is döntőbe jutni, sőt ott érmet szerezni, és olyan teljesítményt nyújtani, amellyel elégedett lehetek. Segítette a sikert, hogy mindenki fejlődött, szintet lépett az előző évi önmagához képest. Igazi csapattá értünk az évek alatt, és ez jó előjel az előttünk álló időszakra. Örülök, hogy ezt a lépcsőfokot megléptük, az eredmény pedig jó visszaigazolás.

– Mindkét hajóban, K2 és K4 500 méteren is sztrók, azaz vezérevezős volt. Jelentett ez több, nagyobb felelősséget?

– Úgy érzem, igen, de mindenki hasonló felelősséggel ült a hajóban, hiszen megvolt mindenkinek a saját feladata. Próbáltam elöl úgy tenni a dolgom, hogy a többiek is ki tudják magukból hozni a legjobbat. A négyessel sokat gyakoroltunk, és a világbajnokságon három olyan pályát mentünk, amellyel abszolút elégedettek lehetünk. Még az edzéseken sem sikerült kimagasló, mindenki által jónak mondott teljesítményt nyújtani, ehhez képest a középdöntőben és a döntőben ki tudtunk teljesedni. Hatalmas kő esett le a szívünkről a vb-döntővel felérő középfutam után, hiszen a fináléba jutás szinte egyet jelentett a kvótával, majd felszabadultan, lazán versenyeztünk, és ez talán látszott is rajtunk. Igazi örömkajakozás volt, szerintem mind a négyen élveztük a döntőt.

Ilyen volt a világbajnokság a szegedi klub versenyzője szerint. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ



– Ilyen szereplés és folyamatos fejlődés után nem lenne egyszerűbb azt mondani, maradjon és készüljön együtt ez a négyes, a tagoknak így nem kellene válogatózni jövőre?

– Erre választ adni nem az én hatásköröm. Válogatóverseny biztos lesz négyesben és párosban is, de olyan nem lesz szerintem, hogy az egyes eredmények alapján ül össze a négyes, mert akkor megint a start mezőről indulna az egység felkészítése. Van négy remek kvalitású, közös tapasztalatokkal rendelkező kajakos, nem biztos, hogy meg kellene bontani, de válogatózni kell.

– Párosban Kopasz Bálinttal nem sok idejük volt a felkészülésre, ezt hogyan vészelték át?

– Az előfutam volt az első pályánk, amely nem volt annyira jó még, majd a középfutam egy fokkal jobbnak tűnt, a döntőben pedig már úgy mentünk, hogy azzal mindketten elégedettek lehettünk. A szövetségi kapitány hozott egy döntést, amelynek az lett a vége, hogy én dupláztam, pedig nem igazán így terveztük, de megérte ezt a rizikó, mert mind a hat férfi kajakos kvóta összejött.

– A párizsi előolimpia milyen szintet képvisel a vb után?

– Az biztos, hogy én csak négyest indulok, a párost a Kuli István, Csizmadia Kolos egység viszi el. Nem bánom, mert elfáradtam inkább mentálisan, mint fizikálisan. Mindkét területen felkészülten érkeztem, de Duisburgban jöttek olyan, tőlem független tényezők, például a villámlás, a heves esőzés, a futamok halasztása, a másfajta, rövidebb bemelegítés, amelyekhez úgy kellett alkalmazkodni, hogy az egység nem lássa kárát. Ezt megoldottuk a stábbal, a döntőre pedig mindenki fókuszáltam érkezett. Úgy szálltunk vízre, mint négy éhes oroszlán, akik csordában mennek vadászni. Levadásztuk a világ egy részét, a világbajnoki ezüstérem pedig az olimpia előtti évben mutatja, hogy jó úton haladunk, de még van egy lépcsőfok, amelyért dolgozni akarunk, hogy ott legyünk a világ tetején.

– Párizsban lesz idő a kikapcsolódásra?

– Az a terv, hogy megnézzük Disneyland-et, de ez függ a programtól és a szerepléstől is. De ha csak ki tudok ülni a teraszra, és kicsit csendben tudok lenni a gondolataimmal, akkor már örülök. Az elmúlt napok a fókuszról, a feladatomról szóltak, persze azért próbáltam élvezni is a vb-t, hiszen szeretek versenyezni, kajakozni.