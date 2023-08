A hazai stafétának egyértelműen az volt a célja, hogy az 1999 óta fennálló, Szeglet Zsolt, Nyilasi Péter, Bella Attila, Bédi Tibor által tartott 3:03.64-es rekordnál jobbat fusson és ezt meg is tette.

A két futam közül Molnár Attiláék az elsőben kaptak helyet, annak is a hetes pályáján. Az elsőként induló Steigerwald egészen az utolsó méterekig kiválóan futott, tartotta a lépést a riválisokkal, az utolsó húsz méterre viszont láthatóan kihajtotta magát és kilencedikként adta át a botot a 200 méteren egyéni csúcsot elért Wahl Zoltánnak. A tatabányai sprinter az első kanyar után utolsó helyen tudott bevágni, a célegyenesben viszont érezhetően hozott az ellenfeleken, a váltás viszont nem jött ki szerencsésen, az SZVSE atlétájának, Kovács Árpádnak az indulásnál kerülgetnie kellett a többi váltó második emberét. Később ő is jó tempóban futott, azonban hátrányát nem tudta csökkenteni, így az egyéniben elődöntős Molnár Attilának a nyolcadik spanyolokkal szemben is komoly hátránya volt az indulásnál.

A vb-n az országos csúcsot 44.84 mp-re javító Molnár azonban egészen parádésan futott és a közel tíz méteres lemaradását a célig szinte teljesen behozta, csupán egyetlen századdal dobta be magát a spanyolok utolsó embere mögött. Az FTC sprintere a leggyorsabb volt a negyedik emberek közül 43.78 mp-cel.

A váltó ezzel megdöntötte az országos rekordot, és összesítésben 16. helyen végzett, így nem jutott be a szám döntőjébe.