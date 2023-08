Szép számú magyar szurkoló látogatott ki a részben szegedi rendezésű női U19-es röplabda-világbajnokság nyitónapjára, a Pick Arénában a magyar korosztályos csapat első ellenfele Chile volt. A magyar drukkerek végig hangosan biztatták a lányokat: a keret szegedi tagja, Baksa Panna pedig külön zászlót is kapott a drukkerektől. Ha már a szurkolók, egy maroknyian Chiléből is érkeztek a Pick Arénába.

A dél-amerikaiak a lelátón és a pályán is lendületesen kezdtek, de König Gábor időkérését követően rendezte a sorait a magyar csapat, és az első játszma második felében már abszolút irányította a játékot, majd 25:17-re meg is nyerte azt. A lendület kitartott a második szettre is, a chileiek szerváit jól hatástalanította a magyar csapat, és magabiztosan húzta be a második játékot is, 25:11. A harmadik szettben sem változott a játék képe, Chile nem tudott változtatni, miközben a magyar lányok kiegyensúlyozott, stabil teljesítményt nyújtottak. Az első meccslabda még ugyan kimaradt, a másodikat viszont már kihasználta a magyar csapat, (25:18) amely ezzel egy könnyed, 3:0-ás győzelemmel kezdte a világbajnokságot.