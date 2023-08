Az algyői paraatléta, a 21 éves Takács Adél a Szegedi Rekreációs Sport Club és a válogatott színeiben június 17-től 25-ig a berlini XVI. Speciális Olimpián és Nyári Világjátékon, majd július 8-tól 17-ig a párizsi paraatlétikai világbajnokságon szerepelt. Előbbin volt sikeresebb: távolugrásban 455 centivel (zuhogó esőben, előtte a középdöntőben 485-öt is ugrott), 100 méteres síkfutásban 13.56 másodperccel győzött, a 4x100-as váltóban 8. lett társaival – tudtuk meg edzőjétől, Szabó Erzsébettől, aki itthonról követte figyelemmel tanítványa produkcióját. Hozzátette: Adél sűrű programot bonyolított a német fővárosban, hat nap alatt nyolcszor állt rajthoz.

– A speciális olimpiai eredményekkel elégedett vagyok, jó volt, hogy egymást is biztattuk, méltón a szívecskés kabalához. A sikerek mellett Berlin azért is emlékezetes, mert elkísért anya és apa, olyan volt mintha családi kiránduláson lettünk volna. A világjátékok rendezői programokról is gondoskodtak a résztvevőknek és a kísérőknek, szülőknek egyaránt – mesélte Adél. Trénere, az egykori válogatott atléta megjegyezte: ez számára is ideális volt, mert naponta egyeztetett telefonon az édesanyával és Szautner Mihály szakágvezetővel, és mindig beszélt Adéllal is.

A párizsi vébéhez nem kötik kellemes, szép emlékek: kategóriájában, a T20-asok között távolugrásban 15. lett, volt két belépett, vagyis rontott ugrása, az egyetlen sikeresben 425 centit teljesített. Említsük meg: csak a fináléba kerüléshez 527 centi kellett volna, ami 19 „egységgel” jobb Adél 508 centiméteres egyéni rekordjánál.

– Rosszul szerepelt, nem tudott kellően koncentrálni, ezt meg kell tanulnia, valamint azt, hogy mit jelent, amikor három ugrás van a bizonyításra. Ezzel a 2024-es párizsi paralimpia elúszott, már nem tud bekerülni a magyar csapatba. De még fiatal, megyünk tovább az úton, dolgozunk, javítunk az egyéni rekordokon és megcélozzuk a 2028-as paralimpiai részvételt – fejtegette Szabó Erzsébet. Az elmondottakkal Adél egyetértett, számára is csalódást jelentett a francia fővárosban nyújtott teljesítménye.

Az idei programban pihenő, családi kirándulás következik, majd jön egy hazai speciális verseny, októbertől pedig startol az alapozás. A sport és a tanulás a feladat, minél több szakmát szeretne megtanulni és jó eredményeket, sikereket elérni.