Kiváló, de egyben fárasztó heteken is van túl Pádár Nikolett. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet úszója ugyanis a belgrádi ifi Európa-bajnokságon való remeklést követően a fukuokai felnőtt világbajnokságról is nagyszerű eredménnyel térhetett haza. 200 méter gyorson ugyanis sikerült a nagy cél, az elődöntőben megúszta az olimpiai szintidőt – igaz, a 17 éves úszó a döntőről lemaradt.

– Nagyon jól sikerült a felkészülésem a vb előtt. Az ifjúsági Európa-bajnokságon is sikerült már egy egyéni csúcs, de éreztem, hogy ebben több van. Szerencsére ez már kijött a világbajnokságon. 1.57.5-ös idővel mentem ki, és egy másodperccel jobbal, 1.56.5-el jöttem haza, bevallom, én sem gondoltam volna, hogy ennyivel jobbat tudok úszni. Persze, kicsit csalódott voltam a futam után, hogy nem jutottam döntőbe, és csak hat századdal maradtam le a fináléról, de úgy vagyok vele, hogy egyszer eljön az én időm – akár már jövőre, Párizsban – nyilatkozta lapunknak Pádár Nikolett.

A szegedi úszó olimpiai kerettagsága akkor foroghat veszélyben, ha a hazai riválisok közül ketten is jobb időt úsznának nála az elkövetkezendő időszakban – jelenleg nem ez a realitás.

– A tavalyi évben rengeteg tapasztalatot tudtam gyűjteni. A mostani világbajnokság volt az első olyan alkalom, amikor izgalom nélkül tudtam úszni egy középdöntőben. Ez számomra egy hatalmas előrelépés, ez látszik az időeredményemen is. Izgatottan várom, hogy mit hoz majd a jövő. Sokkal többet szeretnék elérni, mint egy olimpiai kvalifikáció, mindent beleteszek majd a következő szezonban, mert magam is kíváncsi vagyok arra, mire is vagyok képes – zárta Pádár Nikolett.