A sorozatok azért vannak, hogy egyszer megszakadjanak.

A mondás örök és igaz is. Azzal, hogy a Szeged-Csanád GA kikapott a Csákvártól, az előző idény végét és a mostani kezdetét is figyelembe véve összesen kilenc bajnokin keresztül nem szenvedett vereséget a labdarúgó NB II.-ben. A Csákvár elleni hazai vereség előtt legutóbb még Diósgyőrben nem szerzett pontot a 2022–23-as szezon 34. fordulójában, utána jött három siker és egy iksz, majd az új bajnokságban három siker és kettő döntetlen. Ha csak tíz meccsenként történik mindez, azt gondolom, nem panaszkodhatunk.

Sokkal inkább fontosabb az a tény, ahogyan kikapott vasárnap a Fejér vármegyei alakulattól. Az első ivószünet előtti 25 perc még elfogadható volt, majd visszaesett a tempó, igaz, éppen ekkor maradt ki a legnagyobb szegedi helyzet, amikor a 33. percben Prosser Dániel az ötös sarkáról nem talált kaput. A második félidőben ment előre, tette a dolgát a csapat, ám komoly helyzetet nem tudott kialakítani, csak Gera Norbert szóló utáni lövése okozott veszélyt a fiatal, mindössze 18 éves Pécsi Ármin kapujára, akinek nem kellett szegedi lövés után közbeavatkoznia, mivel nem volt kaput eltaláló lövés...

Az elégedetlenségének a meccs után a szegedi edző, Alekszandar Sztevanovics is hangot adott, amikor azt mondta, a csapat hozzáállása szinten aluli, elfogadhatatlan volt. Hogy mire gondolt? A legutóbbi hazai meccsen, a Gyirmót ellen is hátrányba került a Tisza-parti alakulat, ám akkor sokkal gyorsabb, dinamikusabb, célratörőbb és agresszívebb is volt, amelynek az eredményeként összejött az egyenlítés. Ezúttal azonban monotonnak, lassúnak és körülményesnek tűntek a támadásvezetések, a lelkes és szorgos csákváriak minden labdára odaértek.

A javítási lehetőség még a háromhetes válogatott szünet előtt jön: vasárnap a bombaformában lévő, a tabella harmadik helyére előreugró Kozármislenyhez látogat a szegedi csapat.