A történelem ismétli magát – szokták mondani, ez pedig most az SZTE-Szedeák bajnoki sorsolására is igaz. Akárcsak a 2022-23-as, úgy a 2023-24-es szezont is Zalaegerszegen indítják Bognár Kristófék, szeptember 30-án a ZTE vendége lesz a Szedeák.

Az első hazai meccset október 7-én az előző kiírás ezüstérmesével, az Alba Fehérvárral játssza a Tisza-parti gárda, amely egy budapesti folytatást követően a negyedik fordulóban a döntő másik résztvevőjével, a Falcóval találkozik a negyedik fordulóban az újszegedi sportcsarnokban. A mérkőzések pontos kezdési időpontjai később lesznek ismertek.

A lebonyolítás megegyezik az előző szezonnal, 26 alapszakasz meccs után az első nyolc csapat rájátszásba jut, és bajnoki negyeddöntőt vív, míg a kilencedik-tizennegyedik helyezettek a play-outban játszanak egymással egy újabb oda-visszavágós kört.

Az SZTE-Szedeák menetrendje a 2023-24-es szezonban, 1. forduló (szeptember 30.): ZTE KK–SZTE-Szedeák. 2. forduló (október 7.): SZTE-Szedeák–Arconic-Alba Fehérvár. 3. forduló (október 14.): Budapesti Honvéd–SZTE-Szedeák. 4. forduló (október 21.): SZTE-Szedeák–Falco KC Szombathely. 5. forduló (október 28.): SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions. 6. forduló (november 4.): Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák. 7. forduló (november 11.): SZTE-Szedeák–Szolnoki Olajbányász. 8. forduló (november 18.): Egis Körmend–SZTE-Szedeák. 9. forduló (november 25.): SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs. 10. forduló (december 2.): Kometa Kaposvári KK–SZTE-Szedeák. 11. forduló (december 9.): Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák. 12. forduló (december 16.): SZTE-Szedeák–Sopron KC. 13. forduló (december 20.): DEAC–SZTE-Szedeák. 14. forduló (december 30.): SZTE-Szedeák–ZTE KK. 15. forduló (január 6.): Arconic-Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák. 16. forduló (január 13.): SZTE-Szedeák–Budapesti Honvéd. 17. forduló (január 20.): Falco KC Szombathely–SZTE-Szedeák. 18. forduló (január 27.): MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák. 19. forduló (február 3.): SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskmét. 20. forduló (február 10.): Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák. 21. forduló (február 14.): SZTE-Szedeák–Egis Körmend. 22. forduló (március 2.): NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák. 23. forduló (március 9.): SZTE-Szedeák–Kometa Kaposvári KK. 24. forduló (március 16.): SZTE–Szedeák–Atomerőmű SE. 25. forduló (március 23.): Sopron KC–SZTE-Szedeák. 26. forduló (március 30.): SZTE-Szedeák–DEAC.