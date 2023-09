Igazi rangadó volt a két együttes összecsapása, amelyen mindkét fél egyszer-egyszer volt eredményes. A Szeged szerzett vezetést, majd a Nyíregyháza a 86. percben egy egyébként remekül eltalált szabadrúgásgóllal egyenlített. A meccs után azért érzékelhető volt a vendégek oldalán, hogy inkább ők elégedettebbek az eredménnyel.

– Kiegyenlített, nehéz meccs volt, komoly fizikai csata ment a pályán. Jó csapat a Nyíregyháza, de szerencsére kevés helyzeten tudtuk tartani. Talán igazságos is a döntetlen, bár a legvége, a kapott gól miatt azt mondhatnánk, hogy nem érdemelt pontot az ellenfél, viszont az is igaz, hogy két támadása végén is eltalálta a kapufát – nyilatkozta a szegedi vezetőgól szerzője, Bíró Bence.

A támadónak ez volt a harmadik gólja a bajnokságban, amely egészen szépre sikerült.

– A fiatal jobb oldali védőnk, Gera Norbert gyakran tör előre, ez történt most is. A 16-os vonalával párhuzamosan passzolt felém, én leléptem a védőről, átvettem a labdát, majd láttam, hogy a védők között van még hely, és elrúgtam a bal sarok felé. A labda a kapufáról pattant a hálóba – itt is minket segített a léc – mesélt a góljáról az egykor Portugáliát is megjárt támadó.

A Szeged-Csanád GA az utóbbi három bajnokiján egyszer kikapott, kétszer ikszelt, mégis csak három pont hátrányban van az első helyezetthez képest.

– Szoros az élmezőny, az biztos. A Csákvár elleni vereség után mind Kozármislenyben, mind a Nyíregyháza ellen jól játszottunk, megvalósítottuk, amit kért a stáb, csak a győzelem nem jött össze. A vasárnapi meccs után azonnal téma volt az öltözőben, mennyire frusztráló, hogy nem sikerült nyernünk, hiszen közel van az élboly. Ám ha ezt a játékot folytatjuk, és végig koncentrálunk, akkor akár már szerdán Tiszakécskén összejöhet a siker. Minden meccsre úgy futunk ki, hogy nyerni szeretnénk, így lesz a heti további két bajnokin is. Sűrű a program? Én ezt szeretem, hiszen a mérkőzéseknek élünk, hamar lehet javítani, vagy újabb sikereket elérni és bizonyítani – mondta végül Bíró.