Az első forduló után a másodikban is 4–0-ra győzött a Sándorfalva, amelynek áldozatául most a Röszke esett. Az Algyő II. Apátfalván nyert, míg a Mindszent szomszédvári rangadón otthon győzte le 4–0-ra a Mártélyt. A Deszk is megszerezte első győzelmét 5–1-es sikerével a Csongrád ellen, míg a Tömörkény és a St. Mihály 1–1-es döntetlennel zárt.

A vármegyei III. osztályban mindössze egy mérkőzést rendeztek szombaton, a Zákányszék 2–1-re múlta felül hazai környezetben a Ruzsát.

Magabiztos sikerekkel rajtolt a megyenégy Homokháti csoportja. A címvédő Dóc a Kiskundorozsma II. otthonában hiába szerezte meg a vezetést, 9–1-es vereséget szenvedett. Az Újszentiván II. a Tömörkény II.-vel szemben hazai pályán nyert 8–1-re, míg a Fülöp SE Csanyteleken győzött 4–1-re.

A Bagi család góljaival nyert 2–1-re a címvédő Mindszent II. a HFC III. vendégeként. Előbb az apa, majd fia talált be, utóbbi tizenegyesből. A hazaiaknak csak szépíteni tudtak, pontot menteni már nem a Tisza-Maros csoportban. Az Eperjes a MAS SE-t 4–2-re, az Ópusztaszer pedig a Kübekházát vendégül látva győzött 7–1-re.