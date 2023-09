Három légióssal és Eilingsfeld János nélkül érkezett a Paks az újszegedi sportcsarnokba: az első percekben mindez nem látszott meg, és a vendégek szerezték a meccs első öt pontját. Ezt követően viszont jött Noah Locke, a szegediek légiósára pedig az ASE-nak sem volt ellenszere, és hamar a húsz pont közelébe jutott az amerikai. Vezetésével több mint tíz ponttal is vezetett a Szedeák, igaz, ez a félidőre ötre csökkent.

A harmadik negyed elején gyorsan visszaállította a tízpontos különbséget a továbbra is remekül védekező Szedeák, és ha be is jött tíz alá a Paks, általában jött a válasz rá, a negyed felénél Locke újabb hármasával 58–47-re vezettek a Tisza-partiak. Csakhogy a negyed végére védekezésben kicsit kiengedett a Szedeák, így öt pontra csökkent az előnye – sőt, Kékesi triplája után hosszú idő elteltével csak egy labda volt a különbség, 65–63 a negyedik negyed elején.

Minderre azonban egy 10–0-ával válaszolt a Szedeák, amelynek élé Bognár Kristóf állt: a magasember magabiztosan büntetőzött, nyolc pontot is ebben a periódusban szerzett, majd Locke távolijával 15-re növelte előnyét a szegedi csapat, 78–63. Végül 12 ponttal nyerte meg a záró játékrészt, és kérdést sem hagyott a győztes kiléte felől a Szedeák, amely szinte végig irányította a játékot a Paks ellen. A csapat szombaton a Kecskemét ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzését.