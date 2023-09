Sánta Dániel még nem volt ott, viszont egy visszatérővel ugrott medencébe a Zue.hu Szegedi VE férfi vízilabda-csapata, amelyben Nagy Márton egy arcmaszkkal már vállalta a játékot. Szerdán este egy ismerőst is fogadhatott az ellenfelek között a szegedi csapat, a klubban nevelkedett Lakatos Soma ugyanis a nyár óta már a Vasast erősíti, az angyalföldiek pedig remek rajtot vettek, hiszen a hazai front mellett (győzelem a Pécs és az UVSE ellen) a nemzetközi porondon is győzelmeknek örülhettek, miután három győzelemmel abszolválták az Eurokupa selejtezőjét, legyőzték a spanyol Mateo-t, a német Ludwigsburgot és a BVSC-t is.

Az olimpiai bajnokokkal (Rasovics, Dedovics, Randjelovics) felálló Vasas ellen a Szeged szerzett vezetést, miután Bátori szabálytalansága után ötmétereshez jutott a Tisza-parti csapat, amit Bóbis értékesített. Gyorsan fordítottak a vendégek, majd betalált Lakatos Soma is, aki a Vasas ötödik gólszerzője volt, 2–5. Jól működött a blokk a vendégeknél, majd Bátori ismét betalált, három góllal, 6–3-ra vezetett a Vasas a második negyed közepén. Klár egy újabb ötméterest harcolt ki, így nem szakadt le a Szeged a félidőhöz közeledve sem, mi több, egy remek akció után után Sziládi kettőre hozta vissza a csapatát, és egy negyedet döntetlenre tudott hozni Kiss Csaba együttese a Vasas ellen, 5–7 a félidőben.

Danka ugyan remekül védett a harmadik negyed elején, de ő sem tudott mit tenni a ziccereknél, három vendég-góllal kezdődött a második félidő, így 10–5-re meglépett a Vasas. A vendégeknek szerencséje is volt, Burián kapufáról kipattanó lövése Danka fejéről vágódott a kapuba, ekkora pedig már magbiztos előnyben játszott a Vasas, 7–14. A meccs végére ugyan kinyílt az olló, de ez volt a papírforma, valamint a második negyedbeli teljesítményére büszke lehet a Szeged.

A Zue.hu Szegedi VE szombaton 16.30-tól a Honvéd vendégeként folytatja a bajnokságot.

Kiss Csaba, a Szeged vezetőedzője: – Emocionális meccs volt, Soma visszatérése miatt is. Gratulálok a Vasasnak, amely csapatként is nagyon jól működik, nem vagyok mérges a csapatomra, mert ameddig bírtuk szuflával, mentünk utána. Négygólos hátrányban kihagytunk egy emberelőnyt, utána egy picit megreccsentünk, utána nem tudtunk úgy koncentrálni, mint előtte. Sokat hibáztunk, de a második félidőben fizikálisan felőrölt bennünket a Vasas. Ebből a meccsből is rengeteget tanultunk, nagyon elfáradtunk, remélem, a Honvéd elleni meccsre tudunk regenerálódni.

Leinweber Olivér, a Szeged játékosa: – Gratulálok a Vasasnak, és sok sikert kívánok nekik! A félidőig bírtuk erővel, a végére kinyílt a meccs. Somát elég jól ismertem, most sem játszott rosszul. Képzett csapat ellen játszottunk ma, a védekezésünk széthullott a végére.

Szlobodan Nikics, a Vasas vezetőedzője: – Az első két negyedben nem jól játszottunk támadásban, a harmadik negyedtől viszont jól működött a játékunk. Gratulálok a Szegednek, mert jól játszott az első félidőben, ez a fiatal csapat jól teszi a dolgát! Decemberig szerda-szombat ritmusban játszunk, koncentrálnunk kell a folytatásban is, de jól dolgoznak a srácok.

Lakatos Soma, a Vasas játékosa: – Fura érzés volt a medence másik oldalán bemelegíteni. Összességében örülök, hogy sikerült nyernünk, hiszen az Eurokupa után sosem egyszerű visszatérni a bajnokságba. A kezdésünk álmos volt, de minden ilyen nagy arányú győzelemre szükségünk van.

Zue.hu Szegedi VE–A-Híd Vasas Plaket 8–17 (3–5, 2–2, 1–5, 2–5)

E. ON férfi vízilabda OB I., 3. forduló. Szeged, Tiszavirág sportuszoda, vezette: Kevi, Csanádi.

Zue.hu Szegedi VE: Danka – Bóbis 1, Klár, Kürti, Leinweber 3, Sziládi 2, Horváth V. Csere: Pörge, Tóth Gy. 2, Nagy M., Horváth Zs. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Vasas: Lévai – Rasovics 1, Dedovics 1, Dala 1, Burián 3, Bátori 2, Batizi 1. Csere: Konarik 3, Bedő 2, Lakatos 1, Sélley-Rauscher 2, Randjelovics. Vezetőedző: Szlobodan Nikics.

Gól – emberelőnyből: 7/2, ill. 5/3.

Ötméteres: 3/2, ill. 2/2.

Kipontozódott: Kürti (31.), ill. Lakatos (24.), Dala (30.)