A dán férfi kézilabda-bajnokság éllovasaként eddigi öt mérkőzésén 177 gólt lőtt az Aalborg, ami 35,4-es átlagnak felel meg. A Bajnokok Ligájában hetvenkét szerzett találatnál tartanak, ami két meccs alapján harminckettes átlagot jelent. A hazai pontvadászatban az ellenfelek 140 alkalommal zörgették meg Niklas Landinék hálóját, ami meccsenként nagyjából huszonnyolcat jelent. Ugyanez a szám a BL-ben ötvennégy és huszonhét két fordulót követően.

Mindezek is jól mutatják, hogy mennyire nehéz mérkőzés vár a szegedi kézilabdázókra a BL harmadik fordulójában. A védelem lehet a kulcs egy meghatározó kapusteljesítménnyel, de elengedhetetlen lesz a ki nem kényszerített technikai hibák leminimalizálása is. Ha visszaemlékszünk a két csapat legutóbbi szegedi találkozójára, akkor rémálmainkat félretéve megjegyezhetjük, hogy hibázni szinte sehol nem lehet a dán csapat világklasszisaival szemben.

2022. október hatodikán megtapasztalta a szegedi közönség az Aalborg játékstílusát, amely egy 41–29-es vendégsikerben csúcsosodott ki. Már csak emiatt is óriási szükség lesz az elmúlt hetekben látott küzdőszellemre hazai részről.

– Az a tizenkét gólos vereség szégyenteljes volt, nincs rá más szó. Sajnos nem tudtam játszani, csak a lelátóról néztem a mérkőzést, de onnan is borzasztó volt az egész. Most viszont javíthatunk, és javítanunk is kell a szurkolóink miatt! Az Aalborg ellen persze sosem lehet biztosra menni, villámgyorsan játszanak, igazi skandináv csapat. Ennek ellenére remélem, hogy visszavághatunk nekik a tavalyi zakóért. A csapatban megvan a potenciál, hogy megnyerjük a találkozót – fogadkozott a klubhonlapon megjelent interjúban Borut Mackovsek, az OTP Bank-Pick Szeged szlovén válogatott balátlövője, aki mára a csapat egyik legfontosabb láncszeme lett támadásban és védekezésben egyaránt.

Visszatért az Aalborgba a világbajnokság után a tavaszi idény során mentális betegsége miatt pályafutását szüneteltető Mikkel Hansen, aki tizenkét gólnál jár a BL-ben, akárcsak a szlovén irányító, Aleks Vlah. A dán bajnokságban a svéd Lukas Nilsson a legeredményesebb játékosuk huszonnyolc góllal, aki a legutóbbi, Ringsted elleni 36–30-as sikerből tizenegy találattal vette ki a részét, ezzel pedig a forduló álomcsapatának balátlövőjének választották meg.