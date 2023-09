Ugyan hét-nullával kezdett az SZTE-Szedeák a Debrecen elleni hazai edzőmeccsen, a folytatás már nem ezt a játékot hozta. Védekezésben nehezen találta a ritmust a szegedi csapat, a DEAC pedig egy 2–12-es etappal fordított – mi több, a második negyedben már több mint tíz ponttal is vezettek a hajdúságiak. Jött azonban Noah Locke, a Szedeák légiósa pedig tripláival közelebb hozta a csapatát, így a nagyszünetben négyre csökkentette a különbséget a Tisza-parti gárda.

A második félidő elején Woolridge kosara után utolérte ellenfelét a Szedeák: ide-oda táncolt az eredmény, ebből pedig nem is billent ki a meccs a negyed végére, 56–56-ról jöhetett az utolsó negyed.

Itt remekeltek Bognár Kristófék: bár a magasembert a végjátékra elveszítette a csapat, mivel kipontozódott, Zsíros hármasával öt pontra nőtt meg a különbség, 63–58. A szegediek nyári érkezője mind a 11 pontját ekkor szerezte, nagy szerepe volt abban, hogy ne hozzon izgalmat a végjáték. A Szedeák ekkor több gyors kosarat is szerzett, Noah Locke egymaga három ilyen akciót fejezett be, 86–71-nél már 15 pont is volt a szegediek előnye. Végül ebből 11 maradt, a Szedeák ezzel megnyerte az első hazai edzőmeccsét, Ryan Woolridge pedig győztes meccsen mutatkozott be – az irányító hat gólpassza mellett egyszer sem adta el a labdát.

Nikola Lazics: – Egy jó edzőmeccset játszottunk, szerintem az első félidőben a Debrecen jobb ritmusban játszott. A második negyedtől feljavult a védekezésünk, és így lehetőségünk volt gyors, könnyű pontokat szereznünk. Ha ilyen úton tudunk tovább menni, akkor jól játszhatunk majd a szezonban.