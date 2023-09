A Zue.hu Szegedi VE két legrutinosabb játékosa, Nagy Márton és Sánta Dániel nélkül ugrott medencébe a BVSC otthonában.

A támadásaira egyik csapat sem panaszkodhatott. A védekezésére viszont már annál inkább, potyogtak a gólok mindkét oldalon. A második negyedik közepéig tartotta a lépést a Szeged a BVSC-vel, az elsőben ráadásul több alkalommal is vezetni tudott. 7–6 után egy három–nullás sorozattal szilárdította meg előnyét a BVSC, amely a harmadik és negyedik negyedben is gólpárbajt rendezett a szegediekkel. Mindkét periódust a zuglóiak nyerték, de a szegedi fiatalok így is értékes tapasztalatokkal gazdagodhattak.

A harmadik fordulóban szeptember 27-én 20 órától a Vasas érkezik a Tiszavirág Sportuszodába.

Az E.ON férfi vízilabda OB I. 2. fordulójának eredményei: Ferencváros–Metalcom Szentes 20–6, KSI–Eger 10–15, Vasas–UVSE 13–7, OSC–Kaposvár 14–8, Szolnok–Miskolc 11–7, Honvéd–Pécs 10–8.

Kiss Csaba: – Nem vagyok elégedett, mert kaptunk húsz gólt és vereséget szenvedtünk a Szőnyi úton. Abból a szempontból viszont nagyon elégedett vagyok, hogy egy nagyon fiatal csapattal érkeztünk ide és szépen helytálltak a srácok, bátrak voltak támadásban. Hátul viszont azt éreztem, hogy másfelé nézett a vízilabda istene, egy másik mérkőzésen járt éppen, mert tett azért a csapatom, hogy ne legyen szerencsétlen, mégis sokszor azok voltunk. Borzasztó hibákat követtünk el és rendben kell tenni a védekezésünket, mert hosszútávon ez így nem lesz jó.

BVSC–Zue.hu Szegedi VE 20–14 (4–4, 7–3, 4–3, 5–4)

E.ON férfi vízilabda OB I., 2. forduló. Budapest, Szőnyi úti uszoda. Vezette: Kollár, Debreceni.

BVSC: Györke – Mészáros M. 3, Csacsovszky E. 3, Csacsovszky A. 3, Gyárfás 1, Gál 2, Horváth Á. Csere: Tátrai 1, Csapó 3, Mészáros Cs. 1, Kovács P. 3, Bundschuh, Doroszlai. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Zue.hu Szegedi VE: Danka – Pörge 1, Bóbis 5, Klár 1, Horváth Zs. 3, Leinweber, Sziládi 3. Csere: Gyovai (kapus), Varga M. 1, Tóth Gy., Báthory, Kürti, Horváth V., Gedra. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 8/5, ill. 13/8.

Kiállítva cserével: Mészáros Cs.

Kipontozódott: Gyárfás.