Igazán mozgalmas mérkőzéseket hozott a vármegyei II. osztály 5. fordulója. Az éllovas Sándorfalva például megkapta az első gólját, amellyel a házigazda Mártély sokáig vezetett is, ám a hajrában Széll Kristóf duplájával fordított és nyert a vendég csapat.

Ugyanígy tett az UTC is, azaz hátrányban volt, amikor három percen belül sikerült két gólt szereznie, ezzel meg is nyerte a Tömörkény elleni mérkőzést. Gólgazdag győzelmet aratott az Algyő II. és a Deszk is, megszerezte második sikerét a Csengele.

A hétvége gólcsúcsa a Dóc nevéhez fűződik, amely a becsülettel küzdő Csongrád II. ellen 16-szor volt eredményes – Bitó Róbert ötször talált be az ellenfél hálójába.

Eredmények, vármegyei II. osztály, 5. forduló: Csengele–Csanytelek 2–0 (1–0), gólszerzők: Versegi (21.), Nagy T. (54.). Csongrád–Apátfalva 6–1 (4–1), gsz.: Kanász-Nagy (3., 15.), Lévai (6.), Kordás (21., 85.), Takács Á. (62.), ill. Kollár (42.). UTC–Tömörkény 2–1 (0–1), gsz.: Sós (74., 11-esből), Salemian (76.), ill. Forgó (39.). Mártély–Sándorfalva 1–2 (0–0), gsz.: Papp N. (60.), ill. Széll K. (62., 90.). St. Mihály–Röszke 1–0 (1–0), gsz.: Klippel (3.). Deszk–Mindszent 7–1 (3–1), gsz.: Tarjányi (2.), Istókovics (18., 55.), Matyelka (20.), Kövesi (71.), Szabó R. (73., 11-esből), Hajdú M. (78.), ill. Sylmetaj (29.), kiállítva: Ménesi (70., Mindszent). Algyő II.–Zsombó 6–1 (1–1), gsz.: Belovai (44., 60.), Ilyés (56., 85.), Ambrus (78.), Mityók K. (86.), ill. Mihálffy Zs. (12.).

Vármegyei III. osztály, 5. forduló: DB Futball Bordány SK II.–Földeák 7–3 (3–3), gsz.: Nyerges (20., 53.), Farkas Gy. (23.), Baka (37., 60., 69., 89.), ill. Orosz (2.), Nagy R. (9.), Farkas D. (31.). Baks–Forráskút 5–1 (2–0), gsz.: Csáki (31., 45.), Nagy I. (51.), Mihály R. (59., 74.), ill. Magyar B. (46.), kiállítva: Dobó L. (81., Forráskút). Makó FC-Duocor-Givaudan–Zákányszék 2–0 (1–0), gsz.: Varga A. (32., 11-esből), Bakos T. (60.). Szőreg-DSC–Szatymaz 0–2 (0–2), gsz.: Vidács (12.), Simai Z. (39.). Ruzsa–Sándorfalva II. 0–2 (0–1), gsz.: Varga D. (30.), Tóth L. (68.)., Öttömös–Pusztamérges 4–1 (4–1), gsz.: Fülöp (5.), Kisfaludi (28., öngól), Kátai (38., 44.), ill. Bagi T. (31.). Csanádpalota–Üllés 2–3 (1–2), gsz.: Németh Z. (31.), Nagy S. (87.), ill. Kormos (6.), Csonka K. (16.), Gyuris N. (77.). Szabadnapos: Tiszasziget II.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, 4. forduló: Domaszék–Tömörkény II. 8–0 (4–0), gsz.: Börcsök B. (19., 28.), Bende P. (27., 77.), Pintér G. (45.), Kocsis B. (71.), Csiszár Cs. (72.), Békési (84.). Kiskundorozsma II.–Csanytelek II. 0–3 (0–2), gsz.: Ormándi (35.), Kurucz Á. (44.), R. Nagy (82.)., Dóc–Csongrád II. 16–0 (10–0), gsz.: Bitó R. (1., 22., 42., 60., 80.), Lajos T. (17., 20., 63.), Fodor M. (18., 27.), Elekes (32.), Szabó R. (33., 85.), Tóth Á. (40.), Jójárt (55.), Tielesch (70.). Fülöp SE–Újszentiván 0–6 (0–4), gsz.: Tranger (9., 43.), Tóth M. (18.), Galiba (30), Szécsi K. (60.), Bartos N. (85., 11-esből). Balástya II.–Gyálarét 2–2 (1–0), gsz.: Horváth M. (5.), Székesi (83.), ill. Ladányi (54.), Szalma (63.). Szabadnapos: Kistelek. Tisza-Maros csoport, 4. forduló: Hódmezővásárhelyi FC III.–MAS SE 4–2 (2–1), gsz.: Kun-Szabó (21.), Szél (35.), Szabó B. (75.), Székely (83.), ill. Bányai (15.), Szemán (49.). Ambrózfalva–Tápé 0–3 (0–1), gsz.: Weiner (34.), Pusztai (74.), Locskai (87.). Kübekháza–Eperjes 0–7 (0–5), gsz.: Jámborcsik (4., 45.), Vincze Z. (19.), Kabai (30.), Brachna (32., 82., 11-esből), Gyenge (61.). Pázsit SE–Ópusztaszer 0–3 (0–2), gsz.: Bürgés (9., 24., 83.). Nagylak–Kiszombor 1–3 (1–1), gsz.: Szebenyi (24.), ill. Kovács D. (30.), Mészáros M. (61.), Bernáth (75.). Szabadnapos: a Mindszent II.