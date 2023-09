Bejelentette visszavonulását Márton Anita. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok súlylökő az M4 Sport Sporthíradó című műsorában tett pontot a pályafutása végére.

A szegedi atléta a budapesti világbajnokságot követően adott nyilatkozataiban már adott arra utaló jeleket, hogy befejezheti pályafutását, ugyanakkor még a jövő évi, párizsi olimpia is szóba került. Mostanra viszont eldőlt, Anita nem vállalja tovább a versenyzést, és lezárja 23 éves karrierjét, mint elárulta, a budapesti világbajnokság után kért egy kis gondolkozási időt, átgondolta pro és kontra az érveket, majd a befejezés mellett döntött.

– Úgy érzem, hogy a műtött térdem már nem alkalmas arra az iszonyú sok munkára, amellyel fel kell készülni egy olimpiára. A sérülés után is nehezen tértem vissza. Nem vagyok már fiatal, és jelenleg is nagyon sokat kell tennem azért, gyógytornázom, regenerációt végzek, hogy a térdem bírja a terhelést. Most úgy érzem, nem tudom még egyszer végigcsinálni azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy Párizsban jó eredménnyel búcsúzzak. A másik oldalon viszont ott van az emberek szeretete, szóval nem volt könnyű dönteni – mondta a Magyar Atlétikai szövetségnek adott interjújában Márton Anita.

– Nem volt titok, hogy a kislányunkat szeretnénk testvérrel megajándékozni és már nem akartunk tovább várni ezzel – tette hozzá

– Nem volt egyszerű döntés, pro és kontra érveim voltak. A világbajnokság után kértem gondolkodási időt, és így döntöttem. Nem fog bekerülni a szekrény aljába a felszerelésem, továbbra is szeretnék edzeni, mozogni, viszont a versenyzésről visszavonulok – nyilatkozta az M4 Sport műsorában Márton Anita.

Az adásban megszólalt edzője, Eperjesi László is, aki elmondta, tanítványa 12,5 éves volt, amikor először találkozott vele egy versenyen. Hozzátette, eleinte a súlylökés mellett a diszkoszvetést és a kalapácsvetést is ugyanúgy gyakorolták, és Márton Anita 23 éves korában derült ki, hogy a súlylökés lesz a fő száma.

A világbajnoki címről elmondta, Birminghamben Márton Anita olyan versenyzőket győzött le, akiket korábban még soha.

– Az eltökéltség és a motiváció, hogy mindig jobbat akart, ez tartotta a világ élvonalában – nyilatkozott a mester.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke a Nemzeti Sporthíradóban kiemelte, Márton Anita pályafutása majdnem negyed évszázadot ölelt fel. Hozzátette, számára személy szerint fontos volt közelről átélni a sikereit onnantól kezdve, hogy elkezdte bontogatni a szárnyait.

Márton Anita

Születési idő, hely: 1989.01.15., Szeged

Klubja: Békéscsabai AC

Versenyszáma: súlylökés, diszkoszvetés

Legjobb eredményei: olimpiai bronzérmes (2016), fedett pályás világbajnok (2018), világbajnoki ezüstérmes (2017), vb-5. (2019), fedett pályás vb-ezüstérmes (2016), Eb-ezüstérmes (2016), Eb-bronzérmes (2014), fedett pályás Európa-bajnok (2015, 2017), fedett pályás Eb-bronzérmes (2019), fedett pályás Eb-6. (2023)

Országos csúcsai: 19,87 m (szabadtér) és 19,62 m (fedett pálya)

Szabadtéren 17-szeres, fedett pályán 14-szeres országos bajnok súlylökésben, emellett diszkoszvetésben és súlyemelésben is szerzett magyar bajnoki címet

Elismerései: Az év magyar atlétja (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Magyar Arany Érdemkereszt (2016)