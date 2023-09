A podersdorfi Austria Thriatlon versenyen állt rajthoz Szilágyi Péter: a szegedi sportolót ritkán tapasztalható pechsorozat sújtotta, hiszen még a verseny előtt is gondja volt a biciklijével, majd a kerekkel gyűlt meg a baja – közel 40 kilométert lapos kerékkel tekert végig, a futásnál viszont már kénytelen volt feladni a versenyt.

– A verseny előtti időszak is nehézkes volt számomra. Egy barátomnak kölcsönadtam a kerékpáromat, aki magát és a bringát is összetörte. Hetekig nem tudtam készülni a saját kerékpárommal, de a versenyre sikerült megjavítani. A rajt előtt azonban megláttuk, hogy van egy defektem, akkor sikerült cserekereket szereznem. Száznegyven kilométer körül vettem észre, hogy igencsak laposodik a kerekem. Végigmentem, de teljesen szétcsúsztam mentálisan és fizikailag is. A futásnak még nekivágtam, de három kilométer után jöttek a görcsök – összegzett lapunknak Szilágyi Péter.

– Olyan szintű görcs húzta a lábamat, amelyet talán eddig csak egyszer éreztem életemben. Most nem volt szerencsém, de a nyolcadik helyen szálltam ki a versenyből, hoztam az előre eltervezett időt. Szerettem volna egyéni csúccsal zárni ezt az évet, mert úgy érzem, jól sikerült a felkészülésem, edzés szempontjából jó évet zártam. Reális is volt egy egyéni csúcs és egy dobogós szereplés, de ezt a sors most nem így akarta. Az viszont pozitív, hogy a tanítványaim jól szerepeltek – tette hozzá Szilágyi Péter.

A szegedi triatlonos jövő héten az olaszországi swim&run világbajnokságon vesz részt, ahol kihívta a többszörös címvédő olasz versenyzőt, így izgalmas csata vár rá.