Összegyűltek Szeged legerősebb emberei. Az edzőtermi felkészülés rejtelmeibe engedtek bepillantást, de egy rögtönzött bothúzó-versenyt is rendeztek Kokovai Andor új edzőtermében, amelynek inspirációját Arnold Schwarzenegger adta.

Erőemelők és bothúzók edzettek együtt a Kokovai Team edzőtermében, ahonnan a Deli Team sportolói sem hiányozhattak. Nagy megmérettetésekre készülnek az ősszel, így több volt ez számukra egy egyszerű nyílt napnál.

– Gőzerővel készülünk az őszi versenyekre, amikre fontos visszacsatolásokat kaptunk most. A házi bothúzó-versenyen hatan játszottunk egymással körmérkőzéseket, amelyeken kiderült, hogy Véró Alex decemberi combizomszakadása már a múlté. Terhelheti a lábát, ahogy én is a bal kezem, miután márciusban az Arnold Classicon elszakadt a bicepszem – számolt be érdeklődésünkre Deli Tamás bothúzó.

Ezen a hétvégén Jászberényben egy nemzetközi kamionhúzó ligán lesz érdekelt Véró, míg ugyanitt Balogh Dóra is versenyez a strong woman-sorozat aktuális állomásán.

Deli Tamásék számára az év eseményét októberben Kiskunfélegyházán rendezik meg. A GPC világbajnokságon a Deli Team valamennyi versenyzője ott lesz, Deli Tamás guggolásban készül világcsúcs-kísérletre.

Visszatérve a Kokovai-terem nyílt napjára, emelte az esemény fényét Füstös Tamás testépítő is, aki nemrég profi kártyát szerzett Ausztriában. Ez azt jelenti, amennyiben szeretne, indulhat a Mr. Olympián. Itt volt a világbajnok szentesi testépítő, Szabó Tamás is, ő hamarosan ismét vb-re utazik Birminghambe, hogy megvédje címét.