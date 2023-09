Úgy várhatta a nyíltvízi Európa Kupa utolsó, barcelonai állomását Fábián Bettina, hogy egyszerű volt számára a képlet: amennyiben egy pozícióval előrébb ér célba Ariann Bridi előtt, akkor bizonyára megnyeri a versenyt.

Az FTC szegedi sportolója végig az élmezőnyben haladt, és bár végül a német Lea Boy ért elsőként célba, mivel Fábián Bettina lett a második, Bridi pedig negyedik lett, így Fábián lett az első összetettben – ez már önmagában bravúr, hát még ha hozzátesszük, hogy egyel kevesebb versenyen indult, mint olasz riválisa.

A nemrég edzésbe állt Olasz Anna is ott volt a mezőnyben, a Szegedi Úszó Egylet sportolója a kilencedik helyen ért célba Barcelonában.

– Ez volt a terv, hogy meglegyen az összetett, és hát győzni is szerettem volna, de ez most nem sikerült: az ausztrál messze volt, azt persze sajnálom, hogy a német most megelőzött, szimplán keresztbeúszva elém vágott, ennek a kivédését még gyakorolni kell. Egyértelmű volt, hogy figyelek Bridire, de igazából végig mögöttem volt, és így biztos lehettem az összetett győzelemben a végén, mert azt tudtam, hogy a hajrában garantáltan gyorsabb vagyok. Összességében nagyon jól éreztem magam a vízben, nem volt hatalmas tempó, de azért lassúnak sem mondanám. Élveztem az úszást, ami azért jó hír, mert nemrég négy napig betegeskedtem – újraindult a suli, rögtön körbejártak a vírusok – összegzett a Magyar Úszó Szövetségnek Fábián Bettina.

A szegedi sportolónak nem sok pihenő következik, hiszen szeptember 29. és október 1. között a görögországi Korfu szigetén rendezik a nyíltvízi junior Európa-bajnokságot