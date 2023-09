– Álomszerű volt a rajt a Kazincbarcika, majd a Vasas legyőzésével?

– Ezt azért nem mondanám. Tudtuk, hogy jó a csapatunk, készültünk is arra, hogy jó lesz a kezdés, így aztán úgy jellemezném ezt a két találkozót, hogy nem álomszerűen, hanem az elvárásoknak megfelelően alakult.

– Utána mi történt?

– Jött egy sorozat, amelyben volt egy győzelem, két pontmentés 0–1-ről, egy kapott gól nélküli döntetlen, meg egy hazai vereség. Többet vártunk ezektől a meccsektől, ez egyértelmű, de valahol számítottunk is arra, hogy lesznek hullámvölgyek, hiszen hosszú a bajnokság. Talán nem is nagy baj, hogy a szezon elején kerültünk bele egy ilyen, kisebbnek mondható hullámvölgybe. Sok olyan játékos érkezett a nyáron, akik az előző klubjukban kevesebbet játszottak, és azt is tudtuk, hogy előfordul majd olyan periódus, amikor gyengébben megy a csapatnak. A pontmentések mindenképpen dicséretet érdemelnek.

– Akkor a három hetes szünet most igazán jól jött?

– Igen, mi is így fogtuk fel. Újabb, kisebb felkészülést csinált meg a csapat, elég kemény edzéseken vettek részt a srácok. Eddig komoly volt a munka, de most azt mondom, hogy még rátettünk egy lapáttal. Minden területen, fizikálisan és mentálisan is igyekeztünk egy szintre hozni a társaságot.

– A szombati, bajai kupameccsnek milyen szerepe lesz ebben az időszakban?

– Jól illeszkedik bele, így legalább nem kell edzőmérkőzést játszani, hanem a magyar kupában tétmeccsen tudunk részt venni. Komolyan vesszük a Baja elleni mérkőzést, tiszteljük az ellenfelet, mert a futball talán az egyetlen olyan csapatsport, amelyben megtörténhet a csoda. Nem tudok arra sok példát mondani, hogy egy első vagy másodosztályú csapat ellen, amely megfelelő hozzáállással készül az ellenfélre, lenne esélye egy negyed-, ötödosztályú együttesnek mondjuk kosár- vagy kézilabdában, és legyőzze a kupában. Megfelelő alázattal várjuk a találkozót.

– A második csapat viszont megszerezte az első győzelmét újoncként az NB III.-ban. Hamarabb kellett volna?

– Ezen a területen is látható a lépcsőzetesség. Először az első gól, majd az első pont, most pedig az első siker érkezett meg. Azt azért tudni kell, hogy nagyon nehéz villámgyorsan áttérni egy utánpótlás korú játékosnak a korosztályos futballból a felnőtt futballba. Emiatt örültünk annak, hogy a második csapat feljutott az NB III.-ba, és immár egy komoly bajnokságban szerepelhet. Mint mindenhez, ehhez is kell idő, hiszen meg kellett szokni a másfajta edzésmódszert, a mérkőzések tempóját, és ez most nálunk kicsit hosszadalmasabb időt vett igénybe. Nincs ezzel semmi baj, készültünk erre, nálunk ez ennyi időt vett igénybe, és most már kezd kiegyenesedni a történet.